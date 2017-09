Это произошло во время российско-белорусских учений "Запад". Министерство обороны Литвы объявило, что нарушение поздно вечером субботы было зафиксировано "средствами Вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушными пространством". В понедельник в МИД был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры к тому, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись. Представители посольства России в Литве отказались комментировать BNS информацию об инциденте. Должностные лица объявили, что инцидент произошел, когда с основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолетов "Ил-76". Два из них отклонились от плана полета и в 22.50 и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не влетели в Калининградскую область. Офицер по связям с общественостью Авиабазы ВВС Литвы, капитан Ева Гульбинене сказала BNS, что в минувшую субботу дежурившие в Шяуляй истребители США, которые осуществляют миссию воздушной полиции, не поднимались в воздух для сопровождения никаких летевших над Балтикой российских военных самолетов. В конце августа США разместили в Литве семь истребителей, хотя обычно миссия воздушной полиции из Шяуляй осуществляется на четырех истребителях. Главу комитета инцидент не удивил Общество не должен удивлять тот факт, что российские военные самолеты совершили нарушение воздушного пространства Литвы во время учений "Запад-2017", потому что это крупные учения, говорит председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Витаутас Бакас. "Это не удивительно, потому что масштаб учений велик", - сказал парламентарий BNS. "Я думаю, что это не должно удивлять ни военных, ни политиков, ни общество", - добавил он. Более подробно комментировать ситуацию В.Бакас не стал, сославшись на то, что не вполне ознакомился с информацией об инциденте. Активная часть учений "Запад - 2017" проходит 14–20 сентября. Перед началом учений литовские официальные лица не исключали вероятность инцидентов или провокаций. Минобороны также сообщило, что несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе восемь раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных бортов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой. В общей сложности было сопровождено 27 российских самолетов, преимущественно истребителей и самолетов разведки. У большинства летевших над Балтикой военных самолетов были отключены транспондеры. Нарушение воздушного пространства Литвы фиксируется в этом году второй раз. В июне этого года были замечены два нарушения границы Литвы в Варенском районе. Тогда было зафиксировано, что в воздушное пространство Литвы дважды входил гражданский самолет "Ан-2". Активная часть учений "Запад - 2017" проходит 14–20 сентября. Представители России и Беларуси сообщали, что в учениях задействовано почти 13 тыс. военнослужащих. Американский центр исследований Atlantic Council прогнозировал, что в учениях будет задействовано 80 тыс. военных, министерства обороны Литвы и Германии назвали цифру 100 тыс. военных.

