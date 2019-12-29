МИД поддерживает контакты с венесуэльскими литовцами, желающими переехать в Литву

Как сообщили BNS в министерстве, до сих пор только один человек, имеющий литовское гражданство, имеет право на подачу документов.

"Координатор переезда (посольство Литвы в Испании) в настоящее время общается с 21 человеком, которые выразили желание переехать в Литву. По предварительным данным, один человек (гражданин Литвы) имеет необходимые для переезда документы", - сказано в сообщении МИД.

"И он, и большинство других заинтересованных лиц хотели бы переехать в Литву весной или летом следующего года", - отмечается в документе.

Возможность литовцам в период кризиса в Венесуэле переехать в Литву была подтверждена в сентябре этого года. По данным МИДа, это касается около 50 человек, проживающих в стране.

Прошения на получение статуса перемещаемого лица будут приниматься до октября 2020 года.

Программа переселения будет осуществляться в соответствии с законом, вступившим в силу в этом году, который позволяет компенсировать расходы по переезду и предоставить другие формы государственной поддержки литовцам, живущим в пострадавших от кризиса странах.

По данным правительства, в Венесуэле проживает 187 граждан Литвы. Литовская община в этой стране объединяет около 400 человек литовского происхождения.

За интеграцию перемещённых в Литву из Венесуэлы литовцев будет отвечать Центр приёма беженцев в Рукле. В рамках подготовки к переезду Центр организовал в ноябре семинар для представителей муниципалитетов страны.

В Венесуэле уже некоторое время продолжается политический, экономический и гуманитарный кризис.

Несколько лет назад Литва выступила с аналогичной инициативой по переселению, когда государство помогло приехать в страну литовцам из раздираемой конфликтом с поддерживаемыми Россией сепаратистами восточной Украины.