Глава МИД Линас Линкявичюс сообщил BNS, что в данный момент проверяется информация о том, были ли на митинге среди сторонников Китая непосредственно работники посольства этой страны.
Министр подчеркнул, что в Литве уважают свободу слова и разнообразие мнений, если это не нарушает общественный порядок.
"Мы в рабочем порядке выясняем, участвовали ли в демонстрации работники посольства. Если это имело место – то это не согласуется со статусом дипломата, и тогда мы рассмотрим ситуацию и возможные меры. Если они лишь наблюдали, то тогда нет никаких проблем", – заявил министр в понедельник.
"Литва является свободной стороной, со свободой слова, здесь можно выражать различные мнения, если это не нарушает общественный порядок. Это уже дело полиции, пока никаких сигналов оттуда мы не получали. Если просто одни выражают одно мнение, а другие – другое, нет никаких проблем", – сказал Л. Линкявичюс.
Несколько сотен человек в пятницу после обеда на демонстрации в Вильнюсе выразили поддержку гонконгским активистам, которые отметили тридцатилетние Балтийского пути, организовав в своей стране живую цепь протеста против вмешательства центральных властей Китая.
Прибывшие на митинг сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали на подступах к площади, однако, когда толпа начала расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Возникли потасовки между сторонниками Гонконга и Китая.
Полиция, прибывшая на место, выясняла обстоятельства и зафиксировала имена и фамилии некоторых лиц, а затем вывезла несколько лиц, поддерживающих Пекин.
Каникулы в Кутаиси: как грузинские курорты возрождают легенды и избавляются от призраков
Кутаиси в представлении многих – перевалочный пункт....
Во время обысков в таборе полиция обнаружила самое роскошное социальное жилье в Литве (6)
Полиция во время обысков в таборе была поражена...
МИД Литвы выясняет обстоятельства инцидента во время митинга в поддержку Гонконга (1)
Министерство иностранных дел Литвы выясняет...
Парламент Литвы купит конфеты за сотни тысяч евро (16)
Парламентская канцелярия объявила конкурс на закупку...
Инспекция по труду: в первый день учебного года у родителей есть право на 4 часа отдыха
В Литве приближается начало учебного года....
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве 2019: в первой тройке общественных деятелей новое лицо (21)
Историк, священник и политолог – люди этих профессий,...
Самые большие зарплаты в июле: в одной компании средняя зарплата составила почти 50 000 евро (2)
По новейшим данным Фонда социального страхования...
Премьер-министр Литвы после операции: я верю, что справлюсь и с этим вызовом (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 26 августа...
Каникулы в Кутаиси: как грузинские курорты возрождают легенды и избавляются от призраков Специально для DELFI
Кутаиси в представлении многих – перевалочный пункт....
Инспекция по труду: в первый день учебного года у родителей есть право на 4 часа отдыха
В Литве приближается начало учебного года....