МИД Литвы рекомендует воздержаться от поездок в Ирландию, Грецию, Польшу и Лихтенштейн

Министерство информировало BNS, что рекомендация изменена с учетом роста показателей заболеваемости коронавирусом.
По данным Европейского центра превенции и контроля заболеваний на пятницу, заболеваемость коронавирусом в Ирландии достигает 26,6 случая на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, в Греции - 26,2, в Польше – 26, в Лихтенштейне – 28,7.
Согласно действующему сейчас в Литве порядку, из стран, где заболеваемость коронавирусом превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней, приехать в Литву можно, однако необходимо иметь с собой отрицательный результат теста на коронавирус и обязательно самоизолироваться на две недели.
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