МИД Литвы рекомендует воздержаться от необязательных поездок на Шри-Ланку

Находящимся в этой стране гражданам рекомендовано предпринять все меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания местных ведомств, следить за местными новостями и информацией о действии комендантского часа, сообщил МИД.
Рекомендации обновлены после ухудшения ситуации в сфере безопасности страны в связи с совершенными 21 апреля террористическими выпадами.
В серии атак на Шри-Ланке погибли более 320 человек.
Взрывы, прогремевшие в Пасхальное воскресенье в христианских храмах и дорогих гостиницах унесли максимальное количество жизней с момента терактов 2001 года в США.
Ответственность за эти действия во вторник взяло на себя джихадитское движение "Исламское государство".
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