Министерство иностранных дел Литвы опубликовало рекомендацию воздержаться от необязательных поездок на Шри-Ланку.
Sprogimai Šri Lankoje
© AFP / Scanpix

Находящимся в этой стране гражданам рекомендовано предпринять все меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, соблюдать указания местных ведомств, следить за местными новостями и информацией о действии комендантского часа, сообщил МИД.

Рекомендации обновлены после ухудшения ситуации в сфере безопасности страны в связи с совершенными 21 апреля террористическими выпадами.

В серии атак на Шри-Ланке погибли более 320 человек.

Статьи по теме:
ВИДЕО: Новый взрыв у церкви на Шри-Ланке во время саперных работ вызвал панику у жителей
Число погибших в терактах на Шри-Ланке приблизилось к 300

Взрывы, прогремевшие в Пасхальное воскресенье в христианских храмах и дорогих гостиницах унесли максимальное количество жизней с момента терактов 2001 года в США.

Ответственность за эти действия во вторник взяло на себя джихадитское движение "Исламское государство".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Urbi et Orbi: папа римский Франциск призвал усилить борьбу за мир (8)

В пасхальной мессе понтифик предостерег от безразличия...

В Шри-Ланке установили виновных в кровопролитной серии взрывов

Ответственные за кровопролитную серию взрывов в...

Президент Литвы выразила соболезнование по поводу взрывов в Шри-Ланке (5)

Даля Грибаускайте от имени всех жителей Литвы...

ФОТО: в Шри-Ланке произошёл восьмой взрыв. В предыдущих погибли более 200 человек (6)

В Шри-Ланке произошел восьмой по счету взрыв, передает...

Общество

МИД Литвы рекомендует воздержаться от необязательных поездок на Шри-Ланку

Министерство иностранных дел Литвы опубликовало...

Литва пригласит белорусов и поляков на перезахоронение участников Январского восстания (64)

Литва намерена пригласить государственные делегации...

Социолог: жителям потребуется время, чтобы восстановить доверие к судам (5)

По словам социолога Владаса Гайдиса , жителям...

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (11)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

Истребители воздушной полиции НАТО лишь один раз сопровождали российский самолёт (13)

Как сообщили во вторник в Министерстве обороны, на...

TOP новостей

Литва пригласит белорусов и поляков на перезахоронение участников Январского восстания (64)

Литва намерена пригласить государственные делегации...

Klaipedos nafta спокойна, хотя белорусы приостановили экспорт бензина (56)

Компания "Белорусская нефтяная компания" (БНК) из-за...

Памятка рыбака: кому не нужен билет рыбака, и какие правила рыбалки нельзя забывать? (11)

После наступления календарной весны рыбаки-любители,...

ФОТО: для фотосессий у сакур установили специальные штативы (9)

Что в это время в социальных сетях лучше всего...

Константин Эггерт. Как "хунта" Порошенко и Зеленский победили Путина – и как он им ответит (513)

21 апреля Украина окончательно и бесповоротно стала...