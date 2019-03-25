"В связи со вспышкой кори в Украине путешественникам рекомендуется прививаться о кори. Долгосрочный иммунитет обеспечивают только две дозы вакцины", – отмечается на сайте МИД.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом году в Украине было подтверждено 53 тыс. 218 случаев кори. В основном в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой областях, в Черновцах. В позапрошлом году в Украине были зафиксированы 4782 случаев заболевания корью, в 2016 году – 90.
По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, несколько случаев привозной кори из Украины зафиксированы и в Литве, в этой же стране заразился корью один литовский депутат.
Центр планирует предоставить МИД более точную и детальную информацию о вспышке кори в Украине.
"Вспышка в Украине уже дано, есть даже смертельные исходы", – сказал BNS заведующий отделом связей с общественностью Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа Зигмас Нагис.
По данным центра, в этом году в Литве подтверждены 234 случая кори. Наибольшее число случаев – 119 – зафиксированы в Каунасе, в Каунасском районе– 39, В Вильнюсе – 22. Их количество постоянно растет.
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