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МИД Литвы из-за угрозы нового коронавируса просит воздержаться от поездок в город Адехе на южном испанском острове Тенерифе.
Tenerifė
Tenerifė
© Shutterstock

В понедельник в отеле H10 Costa Adeje Palace, находящемся в южной части Тенерифе, был объявлен карантин из-за коронавируса.

"Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности", – объявил во вторник МИД.

Посольство Литвы в Мадриде сейчас выясняет, есть ли в отеле литовцы.

Во всем мире, по последним данным, подтверждено в общей сложности более 80 тыс. случаев коронавируса, также зарегистрировано и 2,7 тыс. смертей.

В отеле на Тенерифе из-за мужчины с коронавирусом объявлен карантин – изолирована тысяча человек.

ru.DELFI.lt
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