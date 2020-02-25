В понедельник в отеле H10 Costa Adeje Palace, находящемся в южной части Тенерифе, был объявлен карантин из-за коронавируса.
"Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности", – объявил во вторник МИД.
Посольство Литвы в Мадриде сейчас выясняет, есть ли в отеле литовцы.
Во всем мире, по последним данным, подтверждено в общей сложности более 80 тыс. случаев коронавируса, также зарегистрировано и 2,7 тыс. смертей.
В отеле на Тенерифе из-за мужчины с коронавирусом объявлен карантин – изолирована тысяча человек.
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