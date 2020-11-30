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Министерство иностранных дел Литвы предлагает гражданам Беларуси, которые преследуется режимом, выдавать литовские национальные визы бесплатно.
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
© AFP / Scanpix

Такой проект постановления должен быть рассмотрен на этой неделе на заседании правительства.

Согласно проекту, бесплатно национальные визы будут выдаваться гражданами Беларуси, в случае предоставления мотивированных заявлений о не взимании налогового консульского сбора литовских государственных органов или зарегистрированных в Литве неправительственных организаций, которые действуют в сфере защиты прав человека и демократии.

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"По причине применяемого властями насилия и совершенных нарушений прав человека в Литву прибывают все больше граждан Беларуси", – говорится в обращении МИД к правительству.

Многие из них в данный момент прибывают в Литву, получив особое разрешение главы МВД Литвы в связи с гуманитарными причинами и обладая Шенгенской визой, но, желая законно дольше оставаться в Литве, они должны получить долгосрочные национальные визы.

МИД утверждает, что до 1 декабря пострадавшие от белорусского режима граждане этой страны могут получить бесплатные национальные визы в консульских и дипломатических представительствах Литвы по решению главы этого представительства.

МИД предлагает ввести изменения с 1 декабря.

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