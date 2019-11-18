МИД Литвы планирует капитальный ремонт зданий за 9,5 млн евро

Средства на ремонт административных зданий, находящихся в Вильнюсе, на ул. Тумо-Вайжганто, планируется выделить после продажи участка, принадлежащего посольству Литвы в Берлине.

"Реконструкцию планируется начать, когда завершится процедура публичных закупок работ подряда. Согласно упомянутому правительственному постановлению, для этого намечается выделить до 9,509 млн евро", – сообщило BNS министерство.

В представленных правительству планах отмечается, что реконструкцию планируется провести в 2022 году.