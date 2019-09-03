Представитель фонда Катажина Куликовская написала порталу DELFI, что этот перевозчик давно попал в поле зрения фонда за нарушения в ходе перевозки животных, однако груз был выбран случайно.

Волонтеры "Фонда защиты животных" начали следить за фурами с 2 ч. ночи. Во время одной остановки беспокойство вызвала застрявшая между решетками нога теленка. В 9 ч. утра волонтеры вызвали полицию, чтобы она проверила груз. В полдень один из тягачей был остановлен, активисты с полицией осмотрели животных.

"Мы увидели, что животные лежат истощенные, под слоем навоза, места мало, они не могут встать, не поранившись. В грузовиках не было ни корма, ни подстилки. Водители сказали, что им передали груз в таком виде, ничего этого не было и в момент погрузки", - сказано в отчете фонда.

Польские ветеринары нашли 10 нарушений и указали, что телята не были готовы к перевозке: не было необходимого количества поилок, телята были слишком молодые, водители не останавливались, чтобы поить животных (во время езды поилки были отключены), температура была высокой, не было корма. В результате через 14 ч. погибли 3 теленка, оставшиеся в живых были истощены, перегрелись, а некоторые даже не могли встать.

Начальник Шяуляйского отделения Продовольственно-ветеринарной службы Арунас Тейшярскис сказал, что в этом виноваты безответственные перевозчики.

"Здесь многое зависит от водителей. Но я не знаю, как обстояли дела на самом деле, сложно сказать", – сказал Тейшярскис.

Между тем директор "Пустых клеток" Габриэле Вайткявичюте не верит словам инспекторов Продовольственно-ветеринарной службы.

"В данном случае могли не подтвердить рейс, поскольку температура в тех странах, через которые везли телят, была слишком высокой. Взваливать всю ответственность на польского перевозчика, я думаю, нельзя, по моему мнению, так служба в очередной раз снимает с себя ответственность, – сказала Вайткявичюте и заметила, что выводы польских ветеринаров более жесткие, чем литовских, – Если уже утвердили рейс, то должны были гарантировать, чтобы телят в машинах было меньше. А польские ветеринары подтвердили, что некоторые телята даже не были готовы к перевозке, они были слишком маленькие - всего двухмесячные, но их все равно разрешили везти".

Тейшярскис сказал DELFI, что груз оценили перед тем, как погрузили телят, сами грузовики инспектор не проверял, он только инспектировал документы.

"За двое суток до вывоза мы обязаны осмотреть груз. Мы так и сделали. Все документы есть - сколько мест, сколько поилок. Погрузку проводили ночью, мы не проверяли. Что можно оценивать ночью? По закону за погрузку и перевозку отвечает перевозчик", – сказал он.

"В моей практике это первый такой случай. Поскольку телята там были неплохие, у нас есть фотографии животных, они были нормальные", – сказал Тейшярскис.

На сайте польской компании Konrad сказано, что опытные водители компании заботятся о перевозимых животных.

"Каждый обучен правильно присматривать за животными, у них есть разрешение на перевозку животных, но самое главное, что обо всех животных заботятся, чтобы было меньше стресса", – сказано на сайте компании.

DELFI пытался связаться с перевозчиком, но ответы на свои вопросы не получил.

Пока компания Konrad не может работать в Литве.

Ветеринар Государственной продовольственно-ветеринарной службы Гинтаре Юозене сказала DELFI, что пока служба ждет ответ компетентных органов Польши, которые проводят проверку. Только после получения ответа будет принято окончательное решение по делу этого перевозчика.