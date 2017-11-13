Во время мероприятия будут вручены награды за весомый вклад и заслуги в объединении многонациональной Литвы и создании недискриминационного окружения.

Награды и благодарственные грамоты будут вручены представителям национальных общин Литвы, членам академического сообщества, интересующимся тематикой национальных общин, работникам просвещения, журналистам, представителям самоуправлений, уделяющим особое внимание национальным общинам своего города или района, общественным деятелям и дипломатам, развивающим межкультурный диалог.

Международный день терпимости каждый год празднуется во многих странах. С 2003 г. чествование Дня терпимости инициирует Международная комиссия по оценке преступлений нацистского и советского оккупационного режимов, а с 2013 г. он внесён в список памятных дней Литвы.

Декларация ЮНЕСКО, обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и поощрять уважение прав человека и основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии или состояния здоровья.

В Литве проживают представители 154 национальностей, которые составляют 15% населения страны. В стране действует широкая сеть учреждений дошкольного, школьного и неформального образования на языках национальных меньшинств. Представители национальных меньшинств могут углублять знания языка в высших учебных заведениях страны. Однако, несмотря на это, в стране остаются национальные группы, сталкивающиеся с негативным отношением со стороны общественности.

В ходе исследования положения проживающих в Литве людей, принадлежащих к национальным меньшинствам, которое проводилось в 2015 году, установлено, что 23% национальных меньшинств считают распространённым проявление дискриминации по национальному признаку в Литве. 62% респондентов указали, что национальная дискриминация редка или очень редка.

Результаты исследования, проведённого в том же году Евробарометром по заказу Европейской Комиссии, выявили, что по некоторым показателям толерантности в отношении лиц другой национальности Литва отстаёт не только от среднестатистических значений ЕС, но и от соседних стран.

Исследовалось, как жители стран ЕС оценивали бы ситуацию, когда высшие государственные посты в стране занимали бы представители национальных меньшинств. В среднем более 64 процентов респондентов в ЕС чувствовали бы себя хорошо и этнический фактор им не был бы важен. В Литве же количество таких жителей составило 48 процентов, в то время, как в Эстонии и Латвии этот показатель достигает 57 процентов, а в Польше — 62 процента.

Кроме того, проводились исследования, как жители ЕС ощущали бы себя, если бы один из их коллег был бы представителем национального меньшинства. 94 процента жителей ЕС позитивно оценивали бы коллегу, который принадлежит национальному меньшинству, но является белым. 83 процента позитивно оценивали бы сотрудника азиатского происхождения или чернокожего представителя национального меньшинства. В Литве целых 95 процентов жителей позитивно оценивали бы работу с белым представителем национального меньшинства. 67 процентов хорошо ощущали бы себя на работе с чернокожим, 68 — с представителем азиатского происхождения и только 49 процентов позитивно оценивали бы коллегу ромского (цыганского) происхождения.

Результаты опроса общественного мнения, проведённые Центром социальных исследований Литвы по заказу Института этнических исследований в 2012 году показали, что 62,6 процента опрошенных не хотели бы жить по соседству с цыганами, соседство чеченцев было бы неприемлемо 38,8 процентам опрошенных, 24,2 процента опрошенных не хотели бы видеть среди своих соседей пакистанцев, 20,3 процента — китайцев, евреев — 14,7 процента. Исследование так же показало, что за последние пять лет ухудшились взгляды 63,4 процентов жителей на цыган, 41,5 процентов— на чеченцев и 37,2 процента жителей — на поляков.

Департамент по делам нацменьшинств при правительстве Литвы поддерживает развитие и поощрение терпимости в Литве в отношении людей других национальностей. Ведомство постоянно анализирует и систематизирует информацию о социополитическом положении нацменьшинств, исследует их потребности и реализует средства, направленные на сохранение культурной идентичность национальных меньшинств.