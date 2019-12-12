Эта ассоциация – вновь аккредитованный национальный комитет этой организации, который может использовать ее название в своей деятельности и официальных документах.
"Временное приостановление деятельности ИКОМОС в Литве и ее возобновление на национальном уровне свидетельствует об обеспокоенности международного экспертного сообщества в области наследия и неравнодушной части общества Литвы ухудшением ситуации с охраной наследия в Литве", – говорится в сообщении правления.
В нем также сообщается, что новый комитет сформирован из бывших в Литве членов ИКОМОС, которым доверяет руководство организации.
"Предоставленная ИКОМОС аккредитация ассоциации ICOMOS Lietuva означает предоставление прав национального комитета, ее полное признание и предоставление полномочий действовать во имя сохранения наследия для будущих поколений", – утверждает правление.
"ICOMOS Lietuva планирует как можно скорее предпринять действия, чтобы привлечь внимание к существующим в Литве проблемам охраны наследия, устраивать дискуссии и распространять информацию о необходимых изменениях", – говорится в сообщении.
Прежнее литовское подразделение этой организации в июле нынешнего года было исключено из организации как утратившее доверие, а также потому, что не соответствовало уставу, процедурным правилам ICOMOS и принципам этики организации.
ИКОМОС основан в 1965 году. Совет осуществляет оценку объектов, предлагаемых к включению в Список всемирного наследия ООН.На сегодняшний момент ИКОМОС насчитывает более 10 тыс. членов из 151 страны.
Профессионалы в области сохранения памятников участвуют в деятельности ИКОМОС через свои Национальные комитеты.
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