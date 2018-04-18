В комментарии на DELFI Ушацкас не жалеет добрых слов в адрес президента Дали Грибаускайте.

"Остается побудить граждан смелее защищать Конституцию Литвы. Давайде будем бдительными. Давайте поддержим президента Далю Грибаускайте. Кажется, сегодня президент – единственное недвусмысленное и твердое общее благо страны и бастион, защищающий утвержденные в Конституции ЛР принципы права", – пишет Ушацкас. Он прибавил, что президент стала моральным авторитетом и лидером, у которого есть реальное влияние на общество, а эти наработки надо беречь и лелеять.

Эти красивые слова в адрес президента никого не удивили бы, если бы не отношения Ушацкаса с главой страны. В 2010 г., после высказанного президентом недоверия, Ушацкас ушел с поста министра иностранных дел в правительстве Андрюса Кубилюса.

Президент тогда информировала премьер-министра Кубилюса, что работа с Ушацкасом не была успешной и перспективной, поскольку министр утратил доверие президента. Грибаускайте тогда заявила, что внешняя политика важна для госинтересов и "не может становиться заложником политической саморекламы министра иностранных дел". Ушацкас продержался на посту главы МИД всего год.

С тех пор отношения между Ушацкасом и Грибаускайте были нерадужными. К примеру, во время визита в Афганистан Грибаускайте не встретилась с представителем ЕС в этой стране, пост которого занимал Ушацкас. Ушацкас в свою очередь критиковал как внешнюю политику Грибаускайте, так и другие сферы ее деятельности.

Краснобайство. Так оценил похвалы Ушацкаса в адрес Грибаускайте профессор университета им. Витаутаса Великого Миндаугас Юркинас. Он напомнил, что Ушацкас лишился поста министра из-за саморекламы, несоблюдения расставленных президентом вех в сфере внешней политики.n

"Самое интересное, что Кубилюс не вступился за него и пожертвовал им. С одной стороны, это показывает, что человек проглотил горечь, как мы знаем, в политике немало расчета, поэтому это может быть попытка угодить поклонникам президента и получить больше голосов. Но со стороны это кажется странным – политически пострадавшее лицо пытается "подлизаться" к президенту, которая убрала его с поста", – сказал Юркинас.

Политолог Томас Янелюнас предполагает, что таким образом Ушацкас пытается представить себя как возможного наследника Грибаускайте.

"Скорее всего он пытается укрепить свой статус стабильного, даже вероятного наследника, это наверное, основной мотив, почему он сейчас хвалит президента (...)", – сказал он. Янелюнас сомневается, что отношение Грибаускайте к нему изменится.

"Мне кажется, никакие похвалы из уст Ушацкаса позицию Грибаускайте не изменят, она лично, наверное, точно никак не будет декларировать поддержку Ушацкасу. Но это может быть тактический ход, ориентированный больше не на президента, а на членах партии консерваторов, которые будут голосовать на выборах или на более широкий круг избирателей", – сказал профессор Янелюнас.

Между тем Павилёнис в комментарии на DELFI продолжает критиковать Успасских. "То, что Ушацкас был назначен министром иностранных дел от консерваторов, по моему мнению, было ошибкой, которую, как показала история, президент Даля Грибаускайте исправила", – пишет Павилёнис.

"Стъразу после завершения срока полномочий Валдаса Адамкуса меня, я тогда занимал пост вице-министра иностранных дел, вызвал Ушацкас и сказал, что моя "крыша" [его термин] уже на пенсии, наступили новые времена. Демократию защищать больше не будем, будем прагматично работать с Путиным и Лукашенко – как это делает весь современный мир, например, президент Обама и министр иностранных дел Польши Сикорский", – писал Павилёнис.

По мнению Янелюнаса, пока идет борьба за то, кто станет кандидатом от консерваторов. Он считает, что Павилёнис хочет напомнить, что Ушацкас не всегда придерживался политики консерваторов в отношении России.

"Эти воспоминания на руку павилёнису, который, как бывший дипломат, обладает личным опытом, это благоприятно, поскольку он может категорически отделять свою позицию в отношении России от позиции Ушацкаса, который сейчас вроде бы говорит иначе и не хочет показывать пророссийский настрой. Однако с позиции Павилёниса, естественно, что он пытается показать Ушацкаса как пророссийского кандидата, если не по его теперешним словам, то по прежним действиям, так он напоминает, особенно консерваторам, смотрите, кому вы можете довериться", – сказал Янелюнас.

Политолог заметил, что борьба между Ушацкасом и Павилёнисом напоминает резню. Пока еще видим первый раунд, как на ринге, попытка выкинуть соперника из предстоящих состязаний. Но политолог подчеркивает, что ни тот ни другой не являются самыми серьезными претендентами на звание кандидата от консерваторов.

Им не стоит заигрываться, считает Янелюнас.

Юркинас напоминает, что у консерваторов своего кандидата на президентских выборах не было с 1997 г., когда Витаутас Ландсбергис в первом туре занял третье место. Поэтому, по его словам, сейчас в партии большая конкуренция – наряду с вышеупомянутыми кандидатами называют Ингриду Шимоните и Гитанаса Науседу. Правда, политолог сомневается, что Науседа станет кандидатом от консерваторов.

Политолог отметил, что Ушацкас в отношении к России больше отличается гибкостью позиции. А вот риторика Павилёниса прямолинейная, он защищает христианско-демократические ценности.

"Но надо не забывать, что Павилёнис с треском провалился на выборах лидера партии, занял всего третье место, поэтому в партии его ждет небольшая поддержка, его цель – попытка заручиться поддержкой через радикальные заявления о борьбе с Россией и ее влиянием", – сказал Юркинас.

DELFI напоминает, что на данный момент известны 6 кандидатов в президенты: Наглис Путейкис, Аушра Малдейкене, Валентинас Мазуронис, Пятрас Ауштрявичюс, Жигимантас Павилёнис и Вигаудас Ушацкас.

Союз отечества-Христианские демократы Литвы будут выбирать кандидата путем всеобщих выборов.