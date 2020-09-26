Метеорологическое лето в Литве завершилось позже обычного

Минувшее лето было более теплым, чем обычно бывает литовское лето – на 1,2°C теплее нормы, отмечают метеорологи. Количество осадков было близким норме.
Однако отдельные месяцы были контрастными. Июнь был теплым (на +3,3°C теплее нормы) и влажным (+35% осадков выше нормы). По средней температуре он был самым жарким (18,7°C) с 1961 г.
Июль был прохладнее нормы (-0,7 °C) и более сухим (-19%).
А август был теплее (+1,2°C) и немного суше нормы (-9%).
Летняя погода в Литве в конце августа не ушла, почти до середины сентября стояла теплая погода. Первая декада сентября была на 1,1°C теплее и на 4% суше обычного.
Вторая декада была еще теплее (+2,3°C) и суше (-74%), чем первая. Местами температура поднималась до 27°C. 17 сентября среднесуточная температура опустилась ниже 15°C, поэтому зафиксировали конец метеорологического лета (в среднем на 2,5 недели позже обычного).
Согласно прогнозам, во второй половине октября будет на 1°C теплее нормы. Весь октябрь будет на 1,5°C теплее нормы. Во второй половине октября осадков будет на 10% меньше нормы, а за весь месяц выпадет близкое к норме количество осадков. Прогнозируют, что октябрь будет теплее обычного.
С 1961 г. до наших дней:
• Самый теплый октябрь был в 1967 (10,2°C), в 2000 (9,8°C), в 2006 г.(9,7°C)
• Холодный: 1976 (2,9°C), 1992 (3,7°C), 2002 (4,4°C)
• Самая низкая температура –19,5°C (31 октября 1956 г. Варена);
• Самая высокая температура +26,0°C (5 октября 1985 г. Кибартай);
• Больше всего осадков: 1974 (171 мм), 1980 (141 мм), 2017 (139 мм)
• Меньше всего осадков: 1979 (7 мм), 2015 (12 мм), 1961 (18 мм).
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