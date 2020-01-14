На западе установится зона низкого давления, приблизится теплый атмосферный фронт. Утром будет светло и сухо, а днем небо заволокут тучи, после обеда ожидаются осадки. В основном это будет дождь, местами возможен мокрый снег. Будет дуть сильный ветер - 15–18 м/с. На западе будет 4–6 градуса тепла.
В среду ночью над Литвой придет атмосферный фронт, который принесет немало осадков. В основном это будет дождь, только в центральных и восточных районах ожидается мокрый снег. Будет дуть сильный южный, юго-западный ветер. Температура опустится до 1–5 градусов тепла.
В среду днем дожди возможны лишь местами. Все еще будет дуть южный, юго-западный ветер, скорость ветра 8–13 м/с, местами порывы составят 15 м/с. Днем прогнозируют рекордную температуру - 4–9 градусов тепла.
В четверг осадков будет меньше, ветер будет только немного слабее. Будет очень тепло: ночью 2–6, днем до 4–8 градусов тепла.
О рекордной температуре в передаче "День на DELFI" говорила и синоптик Изольда Марцинонене. "В среду и в пятницу возможны рекорды. Но в четверг увеличится давление, это значит, что ночи станут прохладнее, а дни – светлее".
"Не могу сказать, что такое тепло очень необычное явление. В 2007 году в Кибартай было 12,6, был установлен абсолютный рекорд 10 января. А 80 лет назад в этот день было -37,2. Амплитуда очень широка. В декабре этого года, например, в некоторых городах вообще не было снега", – сказала она DELFI.
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