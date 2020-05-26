Метеорологи прогнозируют рекордно жаркое лето

Первые месяцы этого года показали, что 2020 год будет одним из самых жарких с начала метеонаблюдений, об этом 26 мая в Женеве сказала представитель ВМО Клэр Нуллис. По ее словам, города и общины уже сейчас должны думать, как защитить людей от жары. В этом году будет сложнее, поскольку сохраняется угроза коронавируса.
В прошлом году рекомендовали ходить в прохладные торговые центры. Соседям рекомендовали посещать одиноких людей. Сейчас, во время пандемии, рекомендуют по возможности оставаться дома. Кроме того, все больницы сконцентрировали внимание на лечении пациентов Covid-19, поэтому может не хватить помощи людям, получившим солнечный удар.
ВМО совместно с ВОЗ и другими партнерами рекомендует способы защиты от жары. Например, рекомендуется носить широкополые шляпы, пить воду, охлаждать прохладной водой суставы рук, класть на лоб холодные компрессы, чаще отключать электроприборы и искусственное освещение.
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