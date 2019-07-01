Метеорологи: нынешний июнь был в Литве самым жарким за весь период наблюдений

"Июнь был действительно самым теплым, среднемесячная температура была 20,1 градуса – примерно на 4,7 градуса превышала среднюю многолетнюю норму, она составляет 15,4 градуса", – сказал BNS советник Отдела исследований и развития Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.
До этого самым теплым был июнь 1999 года, когда была зафиксирована средняя температура 18,4 градуса.
"По сравнению с рядом прошлых лет нынешний июнь не является нормальным, как по имевшим место волнам жары, так по высоким температурам", – сказал Д. Валюкас.
На последующие четыре недели метеорологи тоже прогнозируют погоду теплее обычного. В июле среднемесячная температура должна быть на один градус выше, чем обычно (в июле среднемесячная температура составляет 17,9 градуса).
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