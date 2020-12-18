Метеоролог поделился прогнозом на праздники: когда выпадет снег и каким будет январь

"До 20 декабря день сократится еще на 1 минуту, а с 23 декабря начнет удлиняться", - сказал специалист.



"Средняя температура на следующей неделе в Восточной Литве будет чуть выше 0°C, а на взморье – несколькими градусами выше 0°C. До Рождества прогнозируют в основном дождь, после праздника - смешанные осадки", – заметил Станкунавичюс.

По его словам, вероятно, после Рождества усилится зона высокого давления над северо-восточной частью Атлантического океана и похолодает во всей Северной и Центральной Европе. "Особенно обильные осадки в виде снега ожидаются в Центральной Европе и на Балканах. Пойдет снег и в Литве.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в первой половине января в Литве особого похолодания не ожидается", - сказал метеоролог.