Пока в Литве такая площадка одна, однако планируют расширение сети этой услуги.
Площадка DĖK‘UI появилась по адресу ул. Пумпену, 10. До конца года появится еще 16 таких площадок: в Пашилайчай, в Велючёнисе, Пакриже Вильнюсский район), в Малейкенай (рядом с Пабраде) и в Яшюнай (Шальчининкский район). В Вильнюсе появится еще 7 таких площадок.
Представитель Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Регина Янутене сказала, что новая система очень простая. Вещь просто надо привезти по указанному адресу.
"Каждый день сюда привозят все больше ненужных вещей", – сказала Янутене.
Чтобы забрать вещь с такой площадки, надо сначала зарезервировать ее по интернету на сайте www.stoteledekui.lt. "Понравившиеся вещи можно резервировать по адресу http://www.stoteledekui.lt. Забрать их можно только в четверг с 10.00 до 19.00 ч., обеденный перерыв с 13.00 до 13.30 ч. Привезти вещи можно во время работы площадки I, III, и V 8.00 -17.00 ч., II и IV 10.00 -19.00 ч., обеденный перерыв с 13 до 13.30 ч. Резервировать вещи можно с 12.00 ч. в среду до 19 ч. Пока на сайте не будут появляться фотографии новых вещей, их можно увидеть, приехав на место в четверг", – сказала Янутене.
По ее словам, сейчас все вещи зарезервированы. Это значит, что жителей новая инициатива интересует.
Правда, вещей на сайте пока немного. Жители пока больше склонны приезжать за оставленными вещами, чем их привозить и отдавать.
Портал GRYNAS.lt отметил, что некоторые жители считают, что доставлять ненужные вещи на такую площадку не удобно. Нужно иметь и подходящий транспорт и время, поскольку площадка работает в определенные часы.
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