По предварительным данным, лишь в Клайпедском районе в этом году работают порядка 7000 приезжих не из стран ЕС. Казалось бы, что их привлекает, если сами литовцы жалуются на то, что на литовскую зарплату выжить трудно? Ходят разговоры, что прибывающие в Клайпеду на работу жители бывших республик Советского союза живут в иных условиях.

К примеру, одну квартиру снимает группа иммигрантов, что питаются они лишь макаронами и крупами, поэтому и расходы на необходимые нужды не столь велики. Кроме того, некоторые местные работодатели даже предоставляют иммигрантам возможность бесплатного проживания в общежитии или съемном доме. Водителям дальних рейсов еще проще - почти вся их жизнь происходит в автомобиле.

Экономить не получается

Тем не менее, украинцу Владимиру Сидарчюку, который уже 4,5 года работает на литовских хлебах, экономить не получается. Но он рад уже хотя бы тому, что ему удается с литовской зарплаты содержать оставшуюся на Украине семью - супругу и двух малолетних детей.

"Сейчас как раз собираюсь лететь домой к семье, будет месяц отпуска. Что я буду делать в отпуске? Может, дом слегка подремонтирую. Нет, я столько не зарабатываю, чтобы мы с семьей могли поехать в отпуск отдыхать в теплые края. Если честно, вообще не получается ничего экономить", - рассказывает, собирая чемодан 28-летний Владимир.

Tolimųjų reisų vairuotojas Vladimiras Sidarčiukas © Vakarų ekspresas

На Украине он работал водителем, поэтому по приезду на заработки в Клайпеду мужчина нашел работу в схожей сфере. Разница лишь в том, что на родине он был таксистом, а в Литве устроился водителем дальних рейсов.

"Понятно, что Литва меня привлекла большим заработком. Например, на Украине за ту же работу я бы получил до 500 евро, а в Литве получаю в два раза больше", - поделился он.

Ежемесячно более половины своей зарплаты он посылает в Хмельницкую область Украины, где в небольшой деревне живет семья - супруга пока нигде не работает и присматривает за детьми 2 и 5 лет.

"Мне самому денег не нужно. Почти все время я провожу в грузовике. Сейчас пробыл в рейсе 114 дней. Когда возвращаюсь в Клайпеду, останавливаюсь в недорогой гостинице. За ночь плачу всего 7 евро. Чаще всего сплю только одну ночь, привожу в порядок формальности и снова уезжаю", - поведал украинец о деталях своих будней.

Хоть и редко, но Владимир выходит в город, говорит, что очень полюбил Клайпеду и ее жителей.

"Здесь мне все нравится. А цены? Цены как и везде. И в Германии, и в той же Украине - похожие", - говорит он. Правда, мужчина не скрывает, что стал приглядываться в поисках большего заработка. По его словам, он слышал, что в Германии компании уже ищут украинцев.

"Ведь говорят, что рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Думаю, что в Германии зарплаты намного выше", - полагает гражданин Украины.

Каждый год становится больше

В последние годы на работу в Литву прибывает все больше жителей бывших советских республик. Эта тенденция особенно ощутима в Клайпеде, где число выданных разрешений на работу ежегодно заметно растет.

По данным заведующего отдела трудовых ресурсов клайпедской территориальной биржи труда Эгидиюса Палявичюса, в прошлом году за разрешением на работу в Клайпеде в биржу труда обратился 3061 иностранец. В 2015 году таких обращений было 1776, в 2014 г. - 1083, а, к примеру, в 2010 г. - всего 301.

По сведениям Э.Палявичюса, 70% просителей разрешения на работу в Клайпеде - граждане Украины, 13% - белорусы, 10% - молдоване, 4% - россияне.

Число прибывающих из других стран значительно меньше. К примеру, китайцы составляют лишь 1% от общего числа. И в прошлом, и в позапрошлом году, тройка стран, откуда в Клайпеду прибывают работники, выглядит без изменений.

"Как видите, число желающих работать иностранцев быстро растет. Также растет и число компаний, который ищут таких работников. В 2014 году иностранных работников искали 57 компаний, в 2015 г. - 89, а в прошлом году уже 139", - перечислял тенденции Э.Палявичюс.

С января этого года была упрощена процедура трудоустройства высококвалифицированных иностранцев. Сейчас Литовская биржа труда на полгода утвердила список профессий, для которых не нужно получать специального разрешения на работу от бирж труда, достаточно получить в департаменте миграции вид на жительство.

"Надеемся, что сейчас для работодателей станет меньше бюрократии. В этом полугодии разрешений не требуется водителям международных грузовых перевозок, сварщикам, швеям и монтажникам корабельных корпусов - для представителей тех профессий, которые чаще всего и выбирают иностранцы. Правда, утвердив это новшество, биржа труда больше не видит реального числа прибывающих на работу. За разрешением в этом году к нам обращаются лишь представители тех профессий, которые не попали в список. Но я недавно общалась с представителями (департамента) миграции, и услышал, что в Клайпедском регионе в этом году работает примерно 7000 иностранцев", - рассказал Э.Палявичюс.

Чаще всего иностранцы в Клайпедском регионе выбирают хлеб водителя дальних рейсов. В прошлом году поступить на такую работу изъявили желание 2190 прибывших. Немало желающих на места сварщиков и сборщиков корабельных корпусов. Есть и такие, кто работает в строительном секторе, поварами.

"Несомненно, у нас заработок значительно выше, чем в той же самой Украине, иначе бы люди сюда не ехали. Я думаю, что зарплаты отличаются по меньшей мере в два раза. Поскольку наши граждане эмигрируют в Норвегию, Швецию, Англию, то кто-то должен занять пустые места. Но трудоустройство иностранцев - уже последний шаг, до сих пор и мы, и работодатели прилагаем все усилия, чтобы рабочее место досталось гражданину нашей страны", - заключил представитель биржи труда.