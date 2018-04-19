Специально созданная рабочая группа, сформированная из муниципальных политиков, историков и культурологов решила предложить мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу выдвинуть этот вопрос на рассмотрение горсовета, сообщила в четверг BNS руководитель группы Пауле Кузмицкене.
"Мы договорились снести памятник, создав тем самым предпосылки для возникновения нового публичного пространства в городе. Мы считаем, что это осмысленный шаг в праздновании столетия восстановления Литовского государства", - сказала П. Кузмицкене.
"Мы признаем, что П. Цвирка является символом советской идеологии, который совсем не соответствует идее свободы Литвы, и, конечно, ожиданиям общественности. Понятно, что негативно оценивается его политическая деятельность, а не писательская", - добавила она.
По ее словам, после сноса поставленного в 1959 году памятника, потребуется выделить средства и время для дискуссии в обществе, чтобы обсудить, может ли скульптура оставаться в публичных пространствах Вильнюса, или должна отправиться в Парк советских скульптур Грутас, в музей П. Цвирки в Юрбаркском районе или в другое место.
Политики надеются, что мэр позволит совету Вильнюсского самоуправления определиться в этом вопросе.
В 1940 году, когда Советский Союз оккупировал Литву, П. Цвирка вступил в коммунистическую партию, был депутатом марионеточного народного сейма, способствовал советизации Литвы.
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