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В среду, 11 марта, вечером, на площади Независимости в Вильнюсе состоялся праздничный концерт, посвященный 30-летию восстановления независимости Литвы, а в 22.44 ч., небо над городом раскрасили фейерверки.
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