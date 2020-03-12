aA
В среду, 11 марта, вечером, на площади Независимости в Вильнюсе состоялся праздничный концерт, посвященный 30-летию восстановления независимости Литвы, а в 22.44 ч., небо над городом раскрасили фейерверки.
TOP новостей
Министр предложит отменить учебу в Литве на две недели (27)
Министр образования и науки Литвы Альгирдас...
Правительство Литвы в связи с угрозой коронавируса намерено принять жесткие решения (14)
12 марта состоится заседание правительства Литвы, на...
Литовские врачи о ситуации: если люди будут так себя вести и дальше, возможен итальянский сценарий (50)
11 марта правительство Литвы сообщило о том, что были...
Какой должна быть зарплата для достойной жизни в Литве: у жителей разные ожидания (23)
Достойная жизнь – это субъективное понятие. Сказать...
С сегодняшнего дня в литовских аптеках появились дезинфекторы
Хорошая новость для тех, кто обеспокоен угрозой...