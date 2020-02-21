aA
В пятницу политики Вильнюсского района утвердили план стратегической деятельности на 2020–2022 годы, в котором, кроме прочих проектов, предусматривается дальнейшее асфальтирование улицы, на которой проживает премьер-министр Литвы.
Мэрия Вильнюсского района одобрила дальнейшее асфальтирование премьерской улицы
© DELFI / Andrius Ufartas

В плане предусмотрено, что в течение трех лет на асфальтирование ул. Упес в Зуюнай будут выделены 800 тыс. евро. Улицу, на которой проживает и премьер Саулюс Сквернялис, начали асфальтировать в прошлом году за счет выделенных правительством и самоуправлением дополнительных 300 тыс. евро.

Статьи по теме:
Экс-министр: министерство должно было знать, что выделяет средства на ремонт улицы премьера  (9)
Дополнительные 300 000 евро на дороги Вильнюсского района получила улица премьера  (30)

Это вызвало значительное сопротивление других общин – их представители возмущались, что десятилетиями не могут добиться такого же внимания.

По требованию оппозиции, голосование по вопросу асфальтирования этой улицы проходило отдельно. За планы ее дальнейшего асфальтирования проголосовали 18 политиков – представителей правящей Избирательной акции поляков Литвы -Союза христианских семей. Два члена районного совета воздержались, восемь были "против".

Правящие, призывали поддержать проекты, повторяли аргумент о том, что жители, требующие асфальтирование их улиц, не виновны в том, что их соседями являются политики.

"Если проанализировать, кто проживает в нашем районе – так это половина членов сейма, половина членов правительства, суда. Они живут в нашем районе, мы рады, что в бюджет поступают наши деньги. Но в чем провинились люди из тех шести деревень, если там проживает премьер? Ведь премьер лишь на этот срок полномочий", – заявила на заседании мэр Мария Рекст.

Председатель Общины литовцев Вильнюсского района Андрюс Подвайскис призвал муниципалитет установить четкие критерии и заверил, что из-за отсутствия порядка улицы с интенсивным движением, ожидающие асфальтирования, переносятся в конец списка.

Рената Горбачевская, представляющая общину шести деревень, в том числе и жителей ул. Упес, акцентирует, что жители также много лет боролись за асфальтирование дороги и еще в 2017 году решили за собственные средства асфальтировать небольшой ее участок. Она заверила, что ни премьер, ни его семья, не играли никакой роли в рассмотрении этого вопроса.

По ее словам, асфальт необходим, поскольку ближайшая школа находится лишь в Зуюнай, а жители везут детей в школы в вильнюсские микрорайоны Лаздинай, Каролинишкес, потому что у общественного транспорта якобы нет возможности там проехать, поэтому сообщение является одной из существенных проблем.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

За злоупотребление местом на парковке у дома в Литве предложена конфискация автомобиля (16)

Жители многоквартирных домов, которые не находят на...

AccuWeather представил прогноз на эту весну: рекордно теплой может быть не только зима (1)

После рекордно теплой зимы прогнозируют теплое начало...

Глава представительства Еврокомиссии в Литве: нашу общую позицию предопределили агрессивные действия России в Украине (17)

Как сложатся отношения стран-членов Европейского союза...

Уверенные в своих правах пешеходы гибнут под колесами автомобилей (20)

Пешеходы знают, что водители обязаны уступать им...

Президент вернулся к столу переговоров по бюджету ЕС: "экономная четверка" за сокращение, что ждет Литву? (9)

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу в Брюсселе...

|Maža didelių žinių kaina