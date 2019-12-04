В среду совет Вильнюсского городского самоуправления должен приступить к рассмотрению нового проекта договора о концессии национального стадиона.
„Axis Industries“ vizualizacija
© Vilniaus miesto savivaldybė

Комплекс с футбольным стадионом, соответствующим стандартам UEFA , со спортивными площадками и прочими объектами должна построить компания Axis industries, принадлежащая концерну Icor, управлять им будет Kauno arena.

Планируется, что строительство стадиона на 15 тыс. мест с гибридным покрытием и прочих объектов комплекса обойдется примерно в 93,2 млн евро. Однако, поскольку мэрия решила распределить платежи на 25 лет и привлечь финансирующую организацию, то крупнейшему в Балтийских странах управляющему фондами частных капиталов BaltCap заплатят почти 156 млн евро.

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В феврале этого года совет уже одобрял договор концессии на сумму в 79,9 млн евро, однако тогда возникли проволочки в связи с решением правительства урезать европейское финансирование в связи с затянувшимися работами.

Сейчас планируется, что доля правительства в проекте составит около 54,5 млн евро, самоуправления – немногим более 100 млн евро.

Согласно проекту, в комплексе со стадионом еще будет легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для гандбола, гимнастики, бокса, детский сад, библиотека.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.

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