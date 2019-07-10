Соратники мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса предлагают назвать аллею рядом с Горой Гедиминаса в честь триколора (Trispalves aleja).

Сторонники К. Шкирпы акцентируют его вклад в создание независимого государства и в его укрепление, 1 января 1919 года он с отрядом добровольцев поднял на Горе Гедиминаса литовский трехцветный флаг. Критики же обращают внимание общественности на проявления антисемитизма в его деятельности в годы Второй мировой войны, что могло вовлечь часть жителей в Холокост.

Автор инициативы переименования Реналдас Вайсбродас считает, что следует сконцентрироваться "на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет".

"Казис Шкирпа, литовские ополченцы, среди них и более 3000 евреев боролись за свободу Литвы. Поэтому имеет смысл отметить ставшее одним из символов борьбы за независимость поднятие флага Литвы на Горе Гедиминаса 1 января 1919 года", – пояснил Р. Вайсбродас.