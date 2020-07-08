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В среду Вильнюсская мэрия дала зеленый свет договору с имущественным банком Turto bankas о приведении в порядок территории Дворца спорта.
Vilniaus Koncertų ir sporto rūmai
Vilniaus Koncertų ir sporto rūmai
© Saulius Žiūra

В проекте договора предусмотрено, что самоуправление благоустроит близлежащую территорию, а делегированный правительством Turto bankas до 2023 года адаптирует здание к центру конгрессов, сообщил в среду горсовет.

"В наши обязанности войдет приведение в порядок окружающей территории – мы создали проекты, чтобы эта окружающая территория на бывшем еврейском кладбище была модернизирована со всем надлежащим уважением", – сказал BNS мэр Ремигиюс Шимашюс.

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Территория старого еврейского кладбища в микрорайоне Шнипишкес является культурной ценностью, охраняемой государством, частью территории управляет самоуправление, другой частью – Turto bankas. Предварительная стоимость работ по благоустройству составит 3,42 млн евро.

Мэрия утверждает, что согласовала все работы с Еврейской общиной Литвы и с Комитетом сохранения еврейских кладбищ Европы.

Планы оборудовать конференц-центр вместо построенного в 1971 году Вильнюсского дворца концертов и спорта вынашиваются с 2015 года.

Еврейские организации по-разному оценивают инициативу создания конгресс-центра вместо Дворца спорта.

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