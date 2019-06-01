В документах объявленного мэрией конкурса указано, что в основном помещении часовни необходимо сформировать место захоронения, выбрать материалы и стилистику саркофагов (гробов), предусмотреть их расположение, геральдическое оформление, освещение.

Места для перезахоронения останков будут оборудованы в двух сохранившихся круглых нишах.

Решение о перезахоронении на кладбище Расу обнаруженных на горе Гедиминаса останков повстанцев и их лидеров Зигмунта Сераковского и Константина Калиновского было принято год тому назад. Церемонию планируют провести этой осенью.

Правительственная комиссия решила имена перезахораниваемых повстанцев записать на литовском, польском и белорусском языках.

До сих пор археологам на горе Гедиминаса удалось обнаружить останки 20 повстанцев из 21.