Комиссию возглавляет Подярскис. Он сказал BNS, что согласно законам, если ЭС не разрешается спустя полгода, автоматически ее объявляют на правительственном уровне.

"Этот срок (полгода) истекает 29 декабря. Поскольку мы не хотим ждать, видим, что сложившееся положение до конца года не будет разрешено и нужны изменения, мы хотим внести эти коррективы раньше. Между тем там будет период между праздниками, поэтому мы хотим, чтобы все протекало более слаженно", – сказал глава администрации.

На данный момент в состав Комиссии Вильнюсской мэрии по экстремальным ситуациям входят представители спасателей, полиции, природоохраны, глава работ - вице-министр культуры Ренальдас Аугустинавичюс. Если ЭС объявят на правительственном уровне, то, по словам Подярскиса, ситуацию уже будет координировать не мэрия, а МИД Литвы.

Вильнюсская мэрия по просьбе Минкульта объявила ЭС в конце июня 2017 года. Это позволило быстрее планировать и проводить работы, сократились сроки выплаты средств.

Работы контролируют Минкульт и Литовский национальный музей.

Литовская геологическая служба на минувшей неделе предупредила: деформации – смещение грунта и трещины наблюдаются почти со всех сторон горы Гедиминаса. Значительный оползень был зафиксирован в 4 ноября на восточном склоне, он снес часть мощеной камнями тропы (ниже источника). Этот факт позволяет предположить, что гора насыщена влагой в результате экстремальных дождей, и самое главное сейчас - изолировать верхнюю площадку горы, сделать так, чтобы вся влага уходила через системы дренажа.

13 ноября на горе Гедиминаса состоялось выездное заседание парламентского Комитета по культуре. Во время заседания на восточном склоне, над пешеходной тропой, зафиксировали еще один оползень. В настоящее время гора закрыта для посетителей. Ее приводят в порядок, а на площадке проводят археологические раскопки.

Всего на ликвидацию последствий оползней и приведение горы в порядок планируют выделить 9 млн. евро, но не исключено, что потребуется больше средств.

Во время раскопок на горе Гедиминаса были обнаружены человеческие останки. Ученые считают, что летом были обнаружены останки руководителей восстания 1863 года – Сигизмунда Сераковского и Константина Калиновского.