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Мэра Шяуляй Артураса Висоцкаса проверили на коронавирус. Результат теста – отрицательный.
Artūras Visockas
Artūras Visockas
© DELFI / Domantas Pipas

В последние две недели мэр работал из дома. Он провел это время в режиме изоляции из-за члена семьи, вернувшегося в Литву из поездки за границу.

"Я посоветовался с главой Шяуляйской республиканской больницы и перед возвращением на работу в свой кабинет (с понедельника Висоцкас будет работать в своем кабинете в мэрии) сдал тест на анализ. Я ничье место не занял, в городе действует мобильный пункт. В пятницу у меня взяли образец, вчера был получен ответ - результат отрицательный", – сказал Delfi мэр.

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В Шяуляйском самоуправлении был диагностирован первый в Литве случай коронавируса. 28 февраля его установили у вернувшейся из Италии женщины.

Она лечилась в больнице и успешно выздоровела. На данный момент это единственный случай выздоровления о этой болезни, о котором объявлено официально.

По данным на 9.00 ч. 29 марта в Литве зафиксировано 437 случаев коронавируса.

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