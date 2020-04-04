"Когда маме стало плохо, она позвонила по номеру 1808, ей не дали разрешение на тестирование, поскольку ее случая не было в протоколе. Назавтра ситуация изменилась, она снова позвонила. В мобильном пункте у нее взяли образец и через несколько дней стал известен ответ. Мама сообщила о нем Национальному центру общественного здравоохранения и своему семейному врачу, анализ поехал сдавать и отец. Мама чувствовала себя так, как люди чувствуют себя при вирусной инфекции. Насморк, усталость, слабость, кашель. Поскольку у нее проблемы с легкими, то тяжелое дыхание для нее не новость. У нее так бывает от пыли, от физической нагрузки. Но в общем ей не нужна была помощь врачей. Врачи горячей линии и семейный врач разрешили ей лечиться дома. А весь цирк начался, когда об этом узнала уважаемая мэр", – рассказала Лаура.

"Домой приехала скорая и полиция. Маме позвонила мэр, они разговаривали. Мама сказала, что в больницу не надо ложиться, врачи рекомендовали изолироваться дома. Маме звонили врачи скорой, спрашивали, почему ее хотят увезти в больницу? Мама спросила у них - действительно, почему, ответьте". Ей сказали, что их прислала мэр и отозвать может она. Мама снова рассказала, как себя чувствует, сказала, что присмотр врачей ей не нужен. Скора и полиция уехали. Мы думали, все разрешилось. А потом снова звонок из скорой - мы должны вас увезти", - рассказала Лаура, заметив, что ее отец лежал в Укмергской больнице в отделении в месте с первой скончавшейся от Covid-19 женщиной.

"Об этом мы узнали только из СМИ. Никто нам о риске, самоизоляции и т.д. не сообщал. Хотя нет, вру. Сообщили. Один раз через неделю позвонили, потом через две, говорили так, мы получили список тех, кто лежал в Укмерге, звоним поинтересоваться, как вы себя чувствуете. О проверке и речи не было, никто не говорил, что папа лежал с покойной в одной палате. Родители сразу взяли больничный и изолировались дома, поскольку поняли, что это неспроста. У папы почечная недостаточность IV группы, поэтому 3 раза в неделю он ездит в Укмерге на диализ. Ездит на своей машине. Его на коронавирус проверили трижды, пока результат отрицательный", – сказала женщина.

Delfi связался с Пинскувене и попросил прокомментировать ситуацию. Она сказала, что муниципалитет проверяет людей, находящихся в самоизоляции. Такие специалисты приехали к дому больной женщины и позвонили ей, но ответила не она, а ее супруг.

"Он сказал, что женщина не может помахать через окно, поскольку ей плохо.Она задыхается и специалистам точно не покажется. Тогда специалисты звонят мне и спрашивают, что делать. Я сказала, звонить мужу и спрашивать, не нужна ли скорая", – рассказала мэр. Пинскувене сказала, что подозрения усилил тот факт, что и больная женщина, и ее муж - медики, возможно они в панике.

"Мы стали думать, что делать. Пытались звонить по меру 1808, но нам не ответили. Тогда мы позвонили в скорую, и скорая приехала", – сказала мэр, заметив, что врачи сообщили ей, что женщина плохо себя чувствует. В Ширвинтос нет аппарата ИВЛ, поэтому там женщине не смогли бы оказать необходимую помощь, если это потребовалось бы.

"Мы знали, что муж женщины три раза в неделю ездит в Укмерге на процедуры. Тут человек живет вместе с другим, у которого коронавирус. Когда ему делают диализ, там бывают и другие люди. Мы позвонили в Укмерге и спросили, знают ли они, что их пациент живет с женой, у которой диагностирован коронавирус. Нам сказали, нет. <...> А ведь человек, который живет с больным коронавирусом, не может выходить из дома в магазин, в больницу и т.д. Таким людям оказывает помощь муниципалитет", – подчеркнула Пинскувене.