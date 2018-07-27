Клишонис еще в прошлом году вынужден был объяснять свое решение послать детей в лагерь, где они встречались с представителями "Ночных волков". Тогда мэр сказал, что о такой встрече никого не предупреждали, произошла ошибка. Позже выяснилось, что с "Ночными волками" встречался и сам мэр. Он подтвердил, что полученная DELFI фотография реальная.

"Да, такое было, но сейчас точно не могу сказать, в каком году. Несколько лет назад. Там была попытка провокации. (...) Насколько я помню, ситуация была такая, что начали снижаться цены на нефть, у них хаос. Мы общались, разговаривали. Встреча была незапланированной", – сказал Клишонис.

На вопрос, знал ли он тогда, кто такие "Ночные волки", он ответил, что на него это никак не повлияло.

"Я отношусь к этому так, что я, видно, достаточно состоятелен в политическом плане, меня никому не удастся перетянуть в ту или иную сторону. В девяностых я стоял у комиссариата, чтобы нашу молодежь не брали в армию. Так сейчас наверное не испугаюсь одного-другого скалящего зубы ночного волка", - сказал политик.

По его словам, во время той беседы в какие-то моменты именно литовцы задавали достаточно неудобные вопросы о событиях на Донбассе, например, пошутили, спросив, где находится магазин, в котором можно купить танки (намек на высказывание Владимира Путина, будто униформу, напоминающую униформу российских военных, в Крыму можно купить в любом магазине - DELFI).

"Они отвечали так, ну, мужчины, с вами все ясно. Они поняли, что не на тех напали, что нам лапшу вешать не получится, что у нас есть своя позиция", - сказал Клишонис.

Мэр объясняет и приглашение на "Новый мир". По его словам, в этом фестивале дети из Плунге участвуют не в первый раз, они уже были и победителями фестиваля. Он считает, что это не политический фестиваль, поэтому не понимает, почему не стоит в нем участвовать.

"В этом мероприятии, кроме литовцев, участвуют немцы, латыши, болгары, раньше участвовали и украинцы. Если мы считаем, что участие, к примеру, в спортивных состязаниях, культурных мероприятиях и конкурсах - это не только экспорт нашей культуры, но и в каком-то смысле экспорт политики, демонстрация, что на самом деле литовцы не русофобы-зомби с автоматами, которые всех их (россиян – DELFI) хотят убить", – сказал Клишонис.

Он убежден, что это напряжение на ровном месте и напоминает, что есть и другие случаи, когда литовцы едут в Россию, представляют Литву на других мероприятиях, но никто на это не обращает внимания.

"Если нас радует, что та же Рута Мейлутите в Москве или в Казани завоевала медали и мы говорим, что она - герой, если мы говорим, что баскетболисты "Жальгириса", победившие ЦСКА, - герои, то значит, молодежь, экспортирующая нашу культуру, выступает, завоевывает призы, кто они? Предатели родины. Я думаю, такое отношение - уровень Северной Кореи", – возмущался мэр Плунге.

На вопрос, не видит ли он, что в названии фестиваля закодирована пропаганда, что риторика "Нового мира" напоминает риторику "Русского мира", Клишонис сказал, что пропаганду можно увидеть во многом, но это не значит, что не надо участвовать в этих мероприятиях.

"Пропаганду делают из "Евровидения", пропаганду, мы ясно видим, сделали из Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Но неужели из-за этого сборная Германии, Англии, Польши должны были не ехать туда? Мы, наверное, как те лошади, на которых надевают шоры, чтобы они не пугались проезжающих мимо машин. (...) Я считаю, это глупость, раздувание проблемы, не владение информацией или просто попытка оказания влияния", – сказал DELFI политик.

В свою очередь лидер Движения либералов, членом которого является Клишонис, Эугениюс Гентвилас сказал DELFI, что хотя он и признает, что мы должен быть более осмотрительным и консультироваться с определенными службами, с Россией все же сотрудничают многие мэрии, но "влетает" только Плунге.

"Я не оправдываю, поскольку считаю, что надо посмотреть, точно ли в данной ситуации (Гентвилас говорил о приглашении на фестиваль – DELFI) хорошо (...) Другой момент, в Литве нет ни одного города, который прекратил бы сотрудничество или разорвал дружеские отношения с российскими городами. Наверное, уровень муниципалитетов не отвечает за оккупацию Крыма, за захват Восточной Украины, на уровне муниципалитетов этой политики не должно быть", – считает Гентвилас.

По его словам, ситуацию можно расценить как попытку "пожурить" мэра Клишониса и мэрию. По его словам, возможно, это желание оппозиции.

"Наверное, все мэры в Литве, и либералы, и не либералы, не прекратили отношения с Россией. К примеру, у Клайпеды два города-побратима -Череповец и Калининград, с которым она сотрудничает на уровне портов. Так если посмотреть на уровне муниципалитета, то плохо, если они посылают детей на концерт, но еще не выслали, а вот, если сотрудничают главы портов, то все в порядке. Я считаю, в порядке.

И железнодорожники сотрудничают, и работники порта, а вот уже когда мэрия Плунге - то это всегда плохо. Я вижу в случае с Плунге определенное заострение проблемы, но не хочу оправдывать, желаю быть осмотрительнее или советоваться с ответственными госведомствами", – сказал DELFI Гентвилас.

Однако эксперт Марюс Лауринавичюс, с которым говорил DELFI, не согласен с такой оценкой. По его словам, такие фестивали и лагеря – одна из форм распространения российской пропаганды.

"В Литве об этом уже говорят минимум три года. Когда постоянно публично говорят, и не помню, какой это уже по счету скандал – 4 или 5, то уже возникает вопрос. Я думаю, что люди достаточно сознательные, чтобы услышать эту информацию, а если они ее услышали, значит, сознательно делают это. Уже столько обо всех этих детских лагерях написано и говорили, что это абсолютное оружие распространения влияния России. В одних случаях более невинное, в других, как скажем, в случае с военизированными лагерями, есть примеры, что те же люди, которые бывали в этих лагерях, потом ушли воевать с оружием в руках против Украины", – сказал Лауринавичюс.

Он считает, что по сути все подобные мероприятия - способ распространения влияния России. Это должны понимать все.

"В Литве как-то нормально считать, что, несмотря на войну, о которой мы постоянно говорим, называя ее информационной, экономической, гибридной, подобное сотрудничество с Россией не представляет никакой угрозы, все нормально. Мы не должны все смешивать – культуру, бизнес, спорт с политикой, но война как-то идет. Это другая сторона все смешивает, а мы давайте не смешивать", – сказал DELFI эксперт.

Представитель Департамента госбезопасности Литвы Аурелия Каткувене напомнила, что ДГБ в начале каждого года предупреждает граждан об угрозах нацбезопасности и призывает жителей и представителей власти обращать внимание на то, что сказано в этих сообщениях.

"В наших оценках угроз ясно сказано, какие страны действуют против Литвы. Это Россия и Беларусь. В прошлом году мэрию инструктировали на тему угроз, но дети все равно ездили в Россию", – сказала Каткувене.

Между тем политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюс Малюкявичюс сказал DELFI, что "Ночные волки" - это подручная Кремлю и Путину организация, которая участвовала во многих политпроектах Кремля – в их числе и поддержка оккупации Крыма.

"Не знать, кто такие "Ночные волки" и участвовать в каких-то совместных проектах, это мало-мальски политическая безграмотность. (...) Со стороны тех местных политиков очень безответственно приглашать детей на возможно политизированные акции в России и таким образом в принципе подставлять и детей, которые потом фотографируются с соответствующими деятелями и организациями, подставлять семьи, Это не только вопрос оправдания, надо понимать, что у них нет возможности координировать и контролировать то, что будет происходить в этой России с этой молодежью, Это вопрос ответственности перед детьми", – сказал Малюкявичюс.