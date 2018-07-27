Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в центре внимания – в прошлом году его руководство критиковали за решение отправить детей в лагерь в Россию, где они встречались с прокремлевской органицацией "Ночными волками", а в этом власти района пригласили молодежь поехать в Россию на фестиваль "Новый мир". DELFI удалось получить фото, на котором зафиксирован сам мэр Плунге Аудрюс Клишонис во время беседы с представителями "Ночных волков".
Audrius Klišonis
© DELFI

Клишонис еще в прошлом году вынужден был объяснять свое решение послать детей в лагерь, где они встречались с представителями "Ночных волков". Тогда мэр сказал, что о такой встрече никого не предупреждали, произошла ошибка. Позже выяснилось, что с "Ночными волками" встречался и сам мэр. Он подтвердил, что полученная DELFI фотография реальная.

Статьи по теме:
Мэр извинился: участие детей в российском лагере и встреча с "Ночными волками" - ошибка  (153)
ДГБ предупреждал Плунге об угрозе провокаций со стороны России  (83)

"Да, такое было, но сейчас точно не могу сказать, в каком году. Несколько лет назад. Там была попытка провокации. (...) Насколько я помню, ситуация была такая, что начали снижаться цены на нефть, у них хаос. Мы общались, разговаривали. Встреча была незапланированной", – сказал Клишонис.

На вопрос, знал ли он тогда, кто такие "Ночные волки", он ответил, что на него это никак не повлияло.

"Я отношусь к этому так, что я, видно, достаточно состоятелен в политическом плане, меня никому не удастся перетянуть в ту или иную сторону. В девяностых я стоял у комиссариата, чтобы нашу молодежь не брали в армию. Так сейчас наверное не испугаюсь одного-другого скалящего зубы ночного волка", - сказал политик.

По его словам, во время той беседы в какие-то моменты именно литовцы задавали достаточно неудобные вопросы о событиях на Донбассе, например, пошутили, спросив, где находится магазин, в котором можно купить танки (намек на высказывание Владимира Путина, будто униформу, напоминающую униформу российских военных, в Крыму можно купить в любом магазине - DELFI).

"Они отвечали так, ну, мужчины, с вами все ясно. Они поняли, что не на тех напали, что нам лапшу вешать не получится, что у нас есть своя позиция", - сказал Клишонис.

Мэр объясняет и приглашение на "Новый мир". По его словам, в этом фестивале дети из Плунге участвуют не в первый раз, они уже были и победителями фестиваля. Он считает, что это не политический фестиваль, поэтому не понимает, почему не стоит в нем участвовать.

"В этом мероприятии, кроме литовцев, участвуют немцы, латыши, болгары, раньше участвовали и украинцы. Если мы считаем, что участие, к примеру, в спортивных состязаниях, культурных мероприятиях и конкурсах - это не только экспорт нашей культуры, но и в каком-то смысле экспорт политики, демонстрация, что на самом деле литовцы не русофобы-зомби с автоматами, которые всех их (россиян – DELFI) хотят убить", – сказал Клишонис.

Он убежден, что это напряжение на ровном месте и напоминает, что есть и другие случаи, когда литовцы едут в Россию, представляют Литву на других мероприятиях, но никто на это не обращает внимания.

"Если нас радует, что та же Рута Мейлутите в Москве или в Казани завоевала медали и мы говорим, что она - герой, если мы говорим, что баскетболисты "Жальгириса", победившие ЦСКА, - герои, то значит, молодежь, экспортирующая нашу культуру, выступает, завоевывает призы, кто они? Предатели родины. Я думаю, такое отношение - уровень Северной Кореи", – возмущался мэр Плунге.

На вопрос, не видит ли он, что в названии фестиваля закодирована пропаганда, что риторика "Нового мира" напоминает риторику "Русского мира", Клишонис сказал, что пропаганду можно увидеть во многом, но это не значит, что не надо участвовать в этих мероприятиях.

"Пропаганду делают из "Евровидения", пропаганду, мы ясно видим, сделали из Чемпионата мира по футболу, который проходил в России. Но неужели из-за этого сборная Германии, Англии, Польши должны были не ехать туда? Мы, наверное, как те лошади, на которых надевают шоры, чтобы они не пугались проезжающих мимо машин. (...) Я считаю, это глупость, раздувание проблемы, не владение информацией или просто попытка оказания влияния", – сказал DELFI политик.

В свою очередь лидер Движения либералов, членом которого является Клишонис, Эугениюс Гентвилас сказал DELFI, что хотя он и признает, что мы должен быть более осмотрительным и консультироваться с определенными службами, с Россией все же сотрудничают многие мэрии, но "влетает" только Плунге.

"Я не оправдываю, поскольку считаю, что надо посмотреть, точно ли в данной ситуации (Гентвилас говорил о приглашении на фестиваль – DELFI) хорошо (...) Другой момент, в Литве нет ни одного города, который прекратил бы сотрудничество или разорвал дружеские отношения с российскими городами. Наверное, уровень муниципалитетов не отвечает за оккупацию Крыма, за захват Восточной Украины, на уровне муниципалитетов этой политики не должно быть", – считает Гентвилас.

По его словам, ситуацию можно расценить как попытку "пожурить" мэра Клишониса и мэрию. По его словам, возможно, это желание оппозиции.

"Наверное, все мэры в Литве, и либералы, и не либералы, не прекратили отношения с Россией. К примеру, у Клайпеды два города-побратима -Череповец и Калининград, с которым она сотрудничает на уровне портов. Так если посмотреть на уровне муниципалитета, то плохо, если они посылают детей на концерт, но еще не выслали, а вот, если сотрудничают главы портов, то все в порядке. Я считаю, в порядке.

И железнодорожники сотрудничают, и работники порта, а вот уже когда мэрия Плунге - то это всегда плохо. Я вижу в случае с Плунге определенное заострение проблемы, но не хочу оправдывать, желаю быть осмотрительнее или советоваться с ответственными госведомствами", – сказал DELFI Гентвилас.

Однако эксперт Марюс Лауринавичюс, с которым говорил DELFI, не согласен с такой оценкой. По его словам, такие фестивали и лагеря – одна из форм распространения российской пропаганды.

"В Литве об этом уже говорят минимум три года. Когда постоянно публично говорят, и не помню, какой это уже по счету скандал – 4 или 5, то уже возникает вопрос. Я думаю, что люди достаточно сознательные, чтобы услышать эту информацию, а если они ее услышали, значит, сознательно делают это. Уже столько обо всех этих детских лагерях написано и говорили, что это абсолютное оружие распространения влияния России. В одних случаях более невинное, в других, как скажем, в случае с военизированными лагерями, есть примеры, что те же люди, которые бывали в этих лагерях, потом ушли воевать с оружием в руках против Украины", – сказал Лауринавичюс.

Он считает, что по сути все подобные мероприятия - способ распространения влияния России. Это должны понимать все.

"В Литве как-то нормально считать, что, несмотря на войну, о которой мы постоянно говорим, называя ее информационной, экономической, гибридной, подобное сотрудничество с Россией не представляет никакой угрозы, все нормально. Мы не должны все смешивать – культуру, бизнес, спорт с политикой, но война как-то идет. Это другая сторона все смешивает, а мы давайте не смешивать", – сказал DELFI эксперт.

Представитель Департамента госбезопасности Литвы Аурелия Каткувене напомнила, что ДГБ в начале каждого года предупреждает граждан об угрозах нацбезопасности и призывает жителей и представителей власти обращать внимание на то, что сказано в этих сообщениях.

"В наших оценках угроз ясно сказано, какие страны действуют против Литвы. Это Россия и Беларусь. В прошлом году мэрию инструктировали на тему угроз, но дети все равно ездили в Россию", – сказала Каткувене.

Между тем политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Нериюс Малюкявичюс сказал DELFI, что "Ночные волки" - это подручная Кремлю и Путину организация, которая участвовала во многих политпроектах Кремля – в их числе и поддержка оккупации Крыма.

"Не знать, кто такие "Ночные волки" и участвовать в каких-то совместных проектах, это мало-мальски политическая безграмотность. (...) Со стороны тех местных политиков очень безответственно приглашать детей на возможно политизированные акции в России и таким образом в принципе подставлять и детей, которые потом фотографируются с соответствующими деятелями и организациями, подставлять семьи, Это не только вопрос оправдания, надо понимать, что у них нет возможности координировать и контролировать то, что будет происходить в этой России с этой молодежью, Это вопрос ответственности перед детьми", – сказал Малюкявичюс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Министр: МИД Литвы может ужесточить рекомендации по сотрудничеству с Россией (117)

После поездки молодежи Плунгеского района Литвы в...

Литовские ведомства обновят рекомендации о сотрудничестве с Россией (25)

После поездки молодежи литовского города Плунге в...

Общество

Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы, не боюсь кремлевских волков (7)

Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...

Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман

Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (19)

После недавней встречи с президентом США Дональдом...

Монумент Трех Крестов в Вильнюсе осветили в цвета скорбящей Греции (1)

Вильнюс по-своему выразил поддержку охваченной...

Погода: прогнозируют грозу и сильный ветер

В пятницу будет немного прохладнее, осадков ожидается...

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (12)

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...

TOP новостей

Мэр защищает решение отправить детей из Литвы в Россию: это - раздувание проблемы "Не испугаюсь скалящего зубы ночного волка" (7)

Самоуправление Плунгеского района снова оказалась в...

Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман Шведский кинорежиссёр Йонас Охман

Контргибрид Йонас Охман: настоящие сепаратисты – это украинцы. И литовцы (19)

После недавней встречи с президентом США Дональдом...

Кризис с вывозом мусора продолжается: из Вильнюса уходит крупная компания (1)

Компания VSA Vilnius заявила, что уходит с вильнюсского...

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (12)

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...

Погода: прогнозируют грозу и сильный ветер

В пятницу будет немного прохладнее, осадков ожидается...