DELFI напоминает, что 15 января, в 19.15 ч., в полицию сообщили о похищении ребенка. Место происшествия - ул. Саусё 13-осёс, у телебашни. Сообщалось о похищении девочки 11-12 лет. На ноги подняли всю вильнюсскую полицию.

По сведениям полицейских, девочку, возможно, силой посадили в автомобиль неустановленной марки (серебристого или желтоватого цвета) с иностранными номерами. Полиция опирается на свидетельства двоих 11-летних мальчиков, которые говорят, что видели все своими глазами.

Полиция просит общество поделиться любой информацией, которая поможет следствию, просит родителей, у которых пропал ребенок такого возраста, позвонить по номеру 112.

В среду вечером в фейсбуке к жителям обратился глава города Шимашюс, попросив жителей помочь полицейским. Он говорит, что политики должны быть вовлечены в это дело, но для того, чтобы помощь стражам порядка, а не мешать им.

По словам мэра, многое два года назад сделал муниципалитет, в первую очередь - это установка видеокамер. Он обратил внимание на то, что во всех новых автобусах и троллейбусах в Вильнюсе есть видеокамеры спереди и сзади.

"Вчера вместе с полицией мы анализировали ситуацию. До середины ночи полицейские находились в пункте управления движением транспорта, анализировали ситуацию. Наши работники ищут любую полезную для следствия информацию", – сказал Шимашюс.

По его словам, вокруг телебашни – в Лаздинай и Каролинишкес - есть около 15 стационарных видеокамер, включая те, что есть на самой телебашне.

"Они на самом деле охватывают большое поле. Проще говоря, если вы видите телебашню, то и вас видят установленные на ней камеры. Это важная точка, с которой видно многое в городе.

Но есть и небольшие камеры. Они не только стационарные. Скажем, общественный транспорт на проспекте Лайсвес, на всех автобусах и троллейбусах, приобретенных в последние 3 года установлены видеокамеры", – сказал Шимашюс.

Он информировал, что 16 января мэрия запросила информацию у всех общеобразовательных заведений Вильнюса и домов опеки, чтобы выяснить, не было ли такого случая, когда в школу не пришла девочка такого возраста.

"Это критическая информация, она помогает искать конец нити с другой стороны, когда есть информация о похищении, но никто из близких ребенка о похищении не заявлял. Это нетипичная ситуация, версии могут быть разные", – сказал Шимашюс.

Мэр не помнит похищения в Вильнюсе подобного масштаба.

"Бывали истории, которые, возможно, не привлекали столько внимания, поскольку были связаны с семейными конфликтами, особенно во время разводов. (…) Но таких как этот, чтобы были свидетели похищения, в последнее время не бывало. Это наверное потрясло всех, слава Богу, такое случается редко и, надеюсь, не повториться", – сказал Шимашюс.

Лично он верит мальчикам.

"Я как отец могу сказать, что детям надо верить. Только надо понимать, что свидетельства детей специфические. Всем иногда кажется, что они что-то видят, но это видение искажено эмоциями или еще чем-то. Здесь все то же самое, нельзя не верить. Очевидно, что это правда, но насколько эмоции подействовали на это свидетельство, это должны решать профессионалы. Сейчас на все реагируют оперативно", – сказал мэр.

По его словам, город готов помочь полиции распространением информации и другими способами, например, в том, что касается школ, домов опеки и т.д.

"Конечно же это и анализ информации с камер. Полиция одна не в состоянии все проанализировать, помогают и наши работники", – сказал Шимашюс.