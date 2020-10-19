"Не надо стрелять из пушки, хоп и закрыли все, хоп открыли. Есть точечные меры, их надо применять в отдельных местах, поэтому люди, которые придут в спортклуб или кафе, получат четкую информацию о том, как себя вести, не надо ничего закрывать. Надо разумно пользоваться данными и применять четкие требования", – сказал Шимашюс.

В воскресенье муниципалитет сообщил о мерах предотвращения распространения коронавируса в заведениях общепита. Шимашюс не исключал, что в будущем могут потребоваться и иные меры.

"Сложно сказать, достаточно ли этого. Вирус не исчез, он распространяется, много неизвестных, поэтому если этих мер будет недостаточно, потребуются новые. Мы повторяем, что данных не хватает и призываем Национальный центр общественного здравоохранение предоставлять больше данных", – сказал мэр.

Что касается мероприятий, он заметил, что пока применяемых мер достаточно.

"Есть ограничения, применяют дополнительные меры. Пока, похоже, этого достаточно. Очевидно, что мы говорим с организаторами о реализации правил. Они подходят ответственно, мы, как муниципалитет, сократили количество мероприятий, пока эти меры кажутся логичными. Как видно из статистики, которая неполная и не исчерпывающая, нет такого, чтобы в Вильнюсе кто-то заразился во время мероприятия. Да, есть танцевальные клубы, уроки, но это другое", – сказал Шимашюс.

В воскресенье мэр сообщил, что заведения общепита обязаны контролировать дистанцию в очередях у баров, все в помещении должны быть в масках, за исключением того времени, которое проводят за столом; напитки можно употреблять только в зоне бара – до 2 м у стойки - или за столами; сидячие места со столиками должны быть отделены от танцевальной площадки и т.д.

Важно дезинфицировать руки на входе в бар и на выходе из туалета; рекомендуют измерять температуру у посетителей; регистрация посетителей, плюс сохранение номера телефона каждого в течение 21 дня, а если выявляют очаг - передача этих данных НЦОЗ.