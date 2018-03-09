Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудит вопрос увековечивание памяти убитого Бориса Немцова с российскими демократами.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Karolina Pansevič

Мэрия столицы получила несколько предложений в связи с увековечиванием в Вильнюсе памяти погибшего российского оппозиционера Немцова. Свое предложение представило и Министерство иностранных дел Литвы.

Союз отечества-Христианские демократы Литвы призвали назвать именем российского оппозиционера участок улицы Латвю, на котором находится российское посольство или находящийся рядом безымянный сквер. Вильнюсская мэрия пока не приняла решение по этому вопросу.

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В пятницу на встрече с мэром примет участие российский оппозиционер Даниил Константинов, блогер Всеволод Чернозуб, активистка Ирина Калмыкова, бывший журналист "Новой газеты" Евгений Титов и др.

Все вышеупомянутые люди сейчас проживают в Литве.

Российский оппозиционер Немцов был убит 27 февраля 2015 года в Москве, недалеко от Кремля. Пятеро мужчин были привлечены к уголовной ответственности за осуществление заказного убийства, но семья и сторонники Немцова утверждают, что следы преступления ведут к более высокопоставленным чиновникам Чечни.

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