Мэр вопрошал, куда же люди денут все эти продукты - рис, гречу, макароны.

"В выходные я два раза ходил в магазин. Мне не нужны были ни греча, ни рис, ни макароны, я их и не брал. Но я посмотрел на прилавки - все это было, хотя в фейсбуке писали иначе. Может, я видел исключение? Как бы там ни было - сейчас не тот случай, когда надо пополнять запасы. Я гарантирую, что из-за коронавируса в Литве никто от голода не умрет.

Но что я вижу - так это то, что люди купили продукты, которые не смогут съесть. Я предлагаю вам – не тратьте все это напрасно. Отметьте на календаре день, через год, когда вы должны будете перебрать все, что сложили в ящик про запас. Если срок годности на грани - съешьте или передайте "Продовольственному банку" - кому-то это поможет свести концы с концами", - писал мэр.

Он отметил, что запасы - это хорошо, главное, чтобы все было умеренно.

"Потом снова идите в магазин и пополняйте запасы. Столько, сколько вам нужно в критическом случае (на неделю, месяц - как вам кажется нужным). Зачем? Да чтобы в следующий раз, когда это произойдет, не пришлось метаться, нервничать, паниковать.

Я из тех, кто с уважением относится к запасам, и у кого они всегда есть: товары с продолжительным сроком годности, вода, спички, патроны. Не потому что я жду войны или чумы или астероида, а просто так, из принципа", - сказал мэр.

Он отметил, что нехорошо, когда запасы делают спонтанно.

"Например, если вы по завышенной цене купите маски, которые вам не нужны для здоровья, вы купили их, потому что паникуете и хотите унять это чувство, то их не хватит тем, кто в них нуждается, например, оперирующим врачам.

И еще опять о той же грече, которой вам захочется меньше, чем вы купили. Положите ее в шкафчик, пометьте на календаре дату, когда надо пересмотреть запасы и решить - есть или отдать "Продовольственному банку", потом пополните запасы или не делайте этого. Тогда не придется что-то делать впопыхах, когда кто-то опять начнет распространять панику.

P.S. Если что - греча очень вкусная с обжаренным на масле луком", - писал мэр.