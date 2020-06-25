"Сегодня я в отпуске, поэтому о трансформации площади напишу не как мэр, а как читающий книги человек, у меня так или иначе есть степень доктора социальных наук. Может, это поможет людям отличить плачущих шарлатанов от тех, кто на самом деле служит правде и не меняет шкуру по мере необходимости", – писал он в фейсбуке.

"Люди хотят радоваться, хотят не только знать, но и почувствовать, что им есть чем гордиться, чем дорожить. Несколько лет назад я говорил, что лучший памятник свободе на Лукишкской площади были бы собирающиеся там счастливые и свободные люди. Сегодня мы снова можем увидеть, что это.

Конечно, для многих это просто возможность порадоваться солнцу, песку, фонтану, побыть с детьми или друзьями. (...) Нацисты, у которых неподалеку был штаб, испарились с нашей земли. Советская власть продержалась дольше, их тоже прогнали, они гниют за пределами страны. А мы - победители – мы здесь и радуемся нашему государству, нашей столицей Вильнюсом. Могу только представить себе, как Ленин в мавзолее переворачивается от разочарования", – писал Шимашюс.

Второй урок - крупные литовские партии - это "идейные импотенты".

"Восстановление после пандемии? Укрепление системы здравоохранения? Модернизация системы образования для воспитания свободных и творческих личностей? и т.д. Нет – это не заботит "крестьян" и оппозицию. Их заботит одно - не дать людям радоваться и гордиться тем, что Литва и ее свобода победили", – сказал Шимашюс.

"Вот глава "крестьян" Карбаускис уже планирует, как парламент введет прямое правление в Вильнюсе, который, о Господи, не похож на родной колхоз. Лидеры консерваторов требуют немедленно вывезти песок с площади, а их однопартийцы говорят, что каток зимой - это лучше, поскольку на катке люди были одеты. Реальный глава Движения либералов Гентвилас плачет об острове гедонизма на Лукишкской площади", – писал Шимашюс.

Все это ему напоминает время, когда Речь Посполитую заняла Москва.

"Что больше всего возмущало москвичей? А то, что эти западные люди слушают музыку (!), танцуют, едят телятину и вообще, они слишком свободны", – писал политик.

Мэр сказал, что ждал, когда правящие подключат свои службы, и они не заставили себя долго ждать. "Государственная комиссия по языку уже подключилась и заговорила о страшных нелитовских названиях. Совет культурного наследия заговорил, что наследие - это не то, что является наследием, а то, что ты в нем делаешь и думаешь. Я не сомневаюсь, что готовят тяжелую артиллерию для того, чтобы подмять мятежный Вильнюс", – сказал Шимашюс.

Третий урок - "наша правящая элита заседает в городе, но ничего не знает о его истории и урбанистике вообще".

"Снова звучит аргумент, что Лукишкская площадь это место трагических событий, поэтому здесь нет места празднику. Но забывают, что на центральных площадях всегда проходило все вместе: ярмарки, праздники, экзекуции, манифестации – все, что связано с собранием людей", – писал мэр.

Он заметил, что практически в каждом городе или городке Литвы в середине ХХ века произошли как минимум два трагических эпизода: на главные площади сгоняли евреев, откуда их гнали к месту уничтожения и подвергались экзекуции партизаны. По словам мэра, это, как и в 1863 году, делали на центральных площадях, чтобы экзекуцию видело как можно больше людей.

Мэр обещает продолжать свою работу.