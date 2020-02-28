"Как и ожидалось, коронавирус пришел и в Литву – в Шяуляй есть первый подтвержденный случай. Хочу успокоить - мы не были первой страной, где появился этот вирус, поэтому время на подготовку было. Вызовы будут, я в этом не сомневаюсь, но мы вместе их преодолеем", – писал он в фейсбуке.

Политик напомнил, что надо делать для профилактики.

"В первую очередь напомню, что делать, чтобы не участвовать в распространении вируса: чаще мойте руки с мылом, не дотрагивайтесь до лица, проветривайте помещения. Как я уже говорил, не беспокойтесь, если у вас нет маски – она не помогает, а профессиональных респираторов, которые вы видите на экранах телевизоров, их используют врачи, немного, на всех не хватит – они предназначены для узкого круга, для тех, кто работает в эпицентре вируса. Эксперты говорят, что вирус распространяется почти так же, как грипп, значит и защищаться надо подобным способом", – сказал он.

Шимашюс пошутил, что сейчас никто не будет злиться, если при встрече вы не пожмете руку. Если вы чувствуете риск – рекомендуется работать из дома.

"Но я не призываю полностью изолироваться от городской жизни – мы будем следить за распространением вируса, если надо, предпримем другие необходимые меры. Общественные мероприятия в Вильнюсе пока не отменяются, школы-детские сады не закрываются, но будем следить, если в этом будет необходимость, примем такое решение", – сказал мэр.

Он сообщил, что сегодня ситуацию обсудит Комиссия по чрезвычайным ситуациям. В Вильнюсе будут по-прежнему дезинфицировать общественный транспорт, общественные учреждения. Будут готовить помещения для временного карантина. Он напомнил, что если вы почувствовали симптомы, надо звонить по номеру 112 или семейному врачу для получения дальнейших инструкций.

"Этот вирус – не только вызов, но и возможность сплотиться, продемонстрировать эмпатию и заботу. За время истории Литвы было немало серьезных ситуаций, а эта - не та, с которой мы не можем справиться. Поэтому давайте оставаться человечными, мудрыми и проявлять уважение к окружающим", – сказал мэр.