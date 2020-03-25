Мэр Вильнюса сказал, что официальная статистика не отвечает реальности.

"Хочу напомнить, на какой стадии кризиса мы находимся – надо максимально обуздать распространение вируса, это, кажется, получается неплохо. Думаю, что реально надо увеличить количество на 10. Другая цель остается та же – увеличить мощности системы здравоохранения. с этим сложнее, у нас много врачей, которые выпали из обоймы", – сказал мэр.

Он заметил, что уже обеспечены поставки необходимых средств защиты, покупают и аппараты ИВЛ.

"Если исходить из самого худшего сценария, их не хватит, но они появятся", – сказал он.

"К сожалению, вчерашние новости и их реализация - самые плохие новости на нашем фронте. Если вы заметили, со вчерашнего дня стало меньше людей, которые хотят провериться. Это связано с тем, что люди думают, что они больны и больны легкой формой, они не хотят проверяться, поскольку боятся, что их заберут из дома, это плохая новость", – сказал мэр.

Шимашюс оценил и вчерашние события в одной из гостиниц, где размещены вернувшиеся литовцы.

"Все ли было слаженно - нет. (…) что мы видим? В одном месте не хватило физической силы, чтобы утихомирить вернувшихся. Хочу напомнить, что центр по чрезвычайным ситуациям должен обеспечить эту защиту, но этого не было. Привлеченные нами стрелки и волонтеры не могут применять силу, вот и результат", – сказал мэр.

"А со стороны прав человека, то из 10 гостиниц, в одной возникли недоразумения. Сначала людей направили в 5-местные номера, но там не поселили. Мы видели все видео, хочу заверить, что людей там не поселили. Что касается питания - сегодня были сухие пайки, в 9 из 10 гостиницах все в порядке, в одной опоздание", – сказам мэр.

Он заметил, что семьям с детьми разрешили изолироваться дома.