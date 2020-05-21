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Служба госзакупок обязала власти Вильнюса отозвать конкурс на концессию и строительство Национального стадиона, информировал муниципалитет агенство BNS.
Nacionalinis stadionas
Nacionalinis stadionas
© Vilniaus miesto savivaldybė

В выводах СГЗ указано, что после изменения модели финансирования проекта, весь риск ложится на плечи муниципалитета и государства, поэтому соглашение с компанией Axis industries не может считаться концессионным.

"Концессионер по такому договору три года будет выполнять работы за счет кредита, риск за которой взяли на себя ведомства", – сказано в выводах службы.

Глава города Ремигиюс Шимашюс сказал, что 21 мая будет объявлено решение суда о подписании соглашения с компанией Axis Industries, которое не будет иметь никакого смысла.

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"В марте СГЗ остановила подписание договора о строительстве стадиона – мы обжаловали это в суде. Суд решение объявит сегодня, но СГЗ спешила и прислала свое решение 20 мая, за день до решения суда – на случай, если суд, вдруг, разрешит подписание договора. Сегодняшнее решение суда уже не будет иметь никакого значения", – писал в фейсбуке в среду Шимашюс.

Решение СГЗ может быть обжаловано в суде. По словам Шимашюса, мэия намерена воспользоваться этой возможностью.

"Конечно, обжалуем, но я понимаю, сколько может длиться процесс, поэтому особых иллюзий у меня нет. <...> Уже сейчас максимум энергии мы намерены направить на новый план стадиона, стадион в Вильнюсе все же появится", – писал он.

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