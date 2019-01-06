Панeвежский окружной суд в пятницу признал виновным в злоупотреблениях служебным положением мэра Утeнского района Альвидаса Катинаса, но оправдал его в части обвинений в торговле влиянием.
Alvydas Katinas
© DELFI / Karolina Pansevič

Мэр приговорен к штрафу в размере 8,4 тыс. евро, сообщила BNS представитель суда Йолита Гудялене.

Прокуратура предлагала признать мэра виновным по всем обвинениям и приговорить его к штрафу в размере 18 800 евро.

Катинас отрицал свою вину и рассчитывал, что будет оправдан.

Приговор в этом деле также вынесен бывшей главе секретариата премьера Альгирдаса Буткявичюса Джульете Жюгждене.

Она признана виновной в подлоге документов. Она приговорена к штрафу в размере 4700 евро.

В части обвинений в легализации полученного преступным путем имущества, злоупотреблениях служебным положением и растрате имущества Жюгждене была оправдана.

По данным обвинительного акта, в сентябре - ноябре 2014 года, злоупотребляя служебным положением в целях личной выгоды, Катинас потребовал от компании Utenos melioracija, чтобы она безвозмездно отремонтировала принадлежащий Жюгждене жилой дом в Утенском районе.

Как сообщает правоохрана, мэр требовал этого с целью получения расположения Жюгждене в будущем.

Жюгждене обвинялась в том, что с целью сокрытия полученного преступным путем имущества задним числом составила поддельный документ - просьбу отремонтировать крышу ее дома и заменить входную дверь, с которой она обратилась в компанию Utenos melioracija.

После начала расследования Катинас приостановил членство в Социал-демократической партии (СДП), однако с этой партией будет претендовать на переизбрание еще на один срок полномочий на прямых выборах мэров в этом году.

Председатель СДП Гинтаутас Палуцкас в пятницу сказал радиостанции Ziniu radijas, что у партии нет возможностей сейчас поменять кандидатов на выборах.

Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.

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