"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он всех", – пишет в фейсбуке мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Andrius Ufartas

Мэр утверждает, что "будут брать у нас и отдавать другим".

"Ну что, вильнюсцы, правительство снова нас наказывает за то, что хорошо, свободно и эффективно живем – будет брать у нас и отдавать другим", – пишет Шимашюс.

Он критикует планы делить доходы от налога на недвижимость между всеми регионами, а не оставлять в бюджете муниципалитетов. "Правительство объявило, что хочет ввести налог на имущество стоимостью больше 100 000 евро (из 37 000 налогоплательщиков 26 000 - вильнюсцы!), а доходы (8 млн. евро) отдать не бюджетам мэрий, а разделить между всеми в Литве, – пишет мэр. – Будто налог введен для "богатых", но в конце концов он коснется всех, это было ясно с самого начала. Я говорил об этом еще до введения налога".

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Шимашюс назвал этот налог "антиоткрытием": "Логична аргументация, что этот налог изменит другие налоги, но все это пустые разговоры, поскольку отказываться от других налогов власти не собираются. А то, что налог на недвижимость пойдет не в бюджет мэрии, а в бюджет самоуправления - это такое антиоткрытие, опровергающее практику Западных стран".

По словам мэра, этот шаг - не в сторону государства благосостояния. "Если это в сторону этого благосостояния, то спасибо, не надо", – писал он в конце обращения.

DELFI напоминает, что что Минфин подготовил проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет. 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.

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