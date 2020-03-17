Мэр Ширвинтского района устроила скандал в аэропорту

"Отдельно стоит упомянуть о мэре из провинции Живиле Пинскувене, которая своим поведением отразила шаблонный портрет мужик, который считает себя чем-то из ряда вон выходящим. Била стекла в автобусе, вышла из него без разрешения, призывала пассажиров к скандированию, кричала на военных, угрожала, использовала смачные эпитеты. Раскрыла себя во всей красе. Ее успокоила только полиция", – рассказал Бужинскас.

15–16 марта он помогал в аэропорту проверять вернувшихся пассажиров. По его словам, у команды есть все необходимое – комбинезоны, респираторы, защитные очки, перчатки и дезинфекторы. Процесс проверки пассажиров проходит без проблем, но некоторые процедуры, например, заполнение анкет, решение о госпитализации, отнимают очень много времени.

Похоже, именно времени и не хватило Пинскувене, которая в понедельник в социальной сети Facebook поделилась своими впечатлениями. Delfi пытался созвониться с Пинскувене, но ее телефон 17 марта был выключен.

"Мы что, прокаженные? Неужели надо так обращаться с сотнями и тысячами возвращающихся литовцев? Ждет ли их Литва? Готовы ли мы к угрозе коронавируса? – вопрошала политик и ответила, – Нет! Публичные заявления министров о готовности меркнут как только самолет садится в аэропорту".

Больше всего Пинскувене возмутило, что ей пришлось провести много времени в аэропорту. Час, по словам политика, пришлось сидеть в самолете, потом пассажиров посадили в автобус и увезли к другому зданию аэропорта, где в автобусе пришлось провести еще 45 минут, а потом еще 30 мину стоять у входа.

Политик заявила, что у работников не было необходимого инвентаря. Она была возмущена тем, что для заполнения анкет дали ручки, "которые лежат на столе, которые, наверное, трогали все, кто в тот день прилетел в аэропорт".

По словам Пинскувене, в аэропорту после посадки самолета она провела 3,5 часа. В своей записи мэр указала, что намерена после поездки провести 14 дней в самоизоляции.