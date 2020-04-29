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Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене сообщила о смерти от коронавируса в Ширвинтос. На пресс-конференции представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) не могла подтвердить эту информацию.
Parodė, kokiomis sąlygomis laukiama rezultatų dėl koronaviruso.
Parodė, kokiomis sąlygomis laukiama rezultatų dėl koronaviruso.
© Asmeninio albumo nuotr.

"Беспокойное известие о 7-м случае смерти от COVID-19 в нашем районе, – писала в фейсбуке Пинскувене. – Только что сообщили о смерти пациента Ширвинтского приходского дома опеки. Он скончался в Сантаришкской клинике. Искренние соболезнования близким".

До сих пор сообщалось, что коронавирус унес жизни 45 человек.

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Представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене сказала, что пациент Ширвинтского приходского дома опеки был перевезен в больницу, у него были нетипичные для COVID-19 симптомы, в больнице установили, что он болен коронавирусом. По предварительным данным, в учреждении с ним контактировали 35 работников, в доме опеки живут 50 человек.

НЦОЗ пока не может подтвердить эту смерть официально как смерть от коронавируса.

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