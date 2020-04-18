"Уважаемые жители Ширвинтского района, после того как в Ширвинтской больнице установили случай заболевания COVID-19, решением оперативного центра больница была временно изолирована, закрыто и приемное отделение.
Если у вас начались проблемы со здоровьем, ПРОСЬБА НЕ ЕХАТЬ В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, Звоните по номеру 112. Мы связались с Национальным центром общественного здравоохранения и получили дополнительные тесты, с завтрашнего дня будут проверены пациенты больницы и работники, которые еще не прошли тестирование. Только после того как будут получены результаты, будет принято решение о дальнейшей работе приемного отделения", - сказано в сообщении мэра.
"Мы узнали, что у одного медицинского работника паллиативного отделения установили коронавирус (...) Сейчас в больницу никто не может войти, и никто не может из нее выйти", – сказала BNS Пинскувене.
"На сутки закрыто и приемное отделение, пока мы проводим тестирование пациентов и работников больницы. Со скорой договорились, в случае чело, пациентов повезут в другие больницы", – продолжила мэр.
Это первый случай коронавируса в больнице. Он был выявлен в ходе проверки медперсонала.
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