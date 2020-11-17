Мэр Расейняй сообщает о нехватке лабораторных средств для проведения тестирования

"Ситуация с COVID-19 в Литве стала неуправляемой. Несмотря на то, что в публичном пространстве чиновники говорят о том, что всего достаточно, наши учреждения здравоохранения получают из лабораторий ответ, что необходимо снижать масштабы тестирования, поскольку количество имеющихся средств ограничено. В нашем муниципалитете, где много больных, мы вынуждены снижать масштабы тестирования", – писал мэр.
По его словам, это значит, что сейчас тестировать будут только тех, кто близко контактировал с больными.
"Но и наш резерв на исходе. Сейчас мы можем провести намного меньше исследований, это не даст нам выяснить реальное распространение вируса в обществе. Что уже говорить о бессимптомных случаях, а ведь их в обществе больше всего. Эта ситуация заставляет нас предпринимать дополнительные меры. Пусть и временно, но мы вынуждены остановить предоставление плановых амбулаторных услуг, – писал Баутронис. – На этот раз мы не можем прикрываться тем, что вторая волна COVID-19 пришла неожиданно. Времени на подготовку было много. Домашняя работа в очередной раз не выполнена. Почему необходимые средства не купили заранее – открытый вопрос. Только на этот раз бездейственность ведомств будет иметь печальные последствия. Мы очень надеемся, что в ближайшее время все разрешится".
Delfi напоминает, что в минувшую среду с подобным заявлением выступал глава администрации Вильнюсского муниципалитета, а директор лаборатории НЦОЗ Данас Бакша сказал Delfi, что не хватает пробирок, а не реагента.
Позже Минздрав сообщил, что Литва получила 100 000 пробирок, которые нужны для проведения исследования.
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