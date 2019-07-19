Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что услышал из уст премьера Саулюса Сквернялиса заверения в том, что правительство и далее будет поддерживать проект национального стадиона.
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"Правительство заботило, вписываемся ли мы в финансы, которые предусмотрены – я подтвердил, что вписываемся. Это означает, что мы остаемся при прежнем соглашении и продвигаемся с проектом (...). Премьер заверил, что если мы не будем просить больше средств, чем предусмотрено, а мы и не попросим, то все будет двигаться", – заявил мэр литовской столицы в пятницу после встречи с С. Сквернялисом.

По его словам, вопрос о финансировании договора о концессии на следующей неделе будет решаться в горсовете, до этого останется "расставить последние точки" в переговорах с концессионером – консорциумом во главе с Axis industries.

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"Правительство и премьер выступают за то, что бы этот стадион, наконец, появился", – сказал журналистам представитель премьера по связям со СМИ Томас Бяржинскас.

В последнее время мэрия и правительство не могли договориться о том, как должен финансироваться проект национального стадиона – бюрократические процедуры затянулись, Кабмин решил перераспределить средства Евросоюза, которые ранее предназначались для стадиона, на другие проекты.

Самоуправление еще питает надежды на строительство стадиона на собственные средства и средства правительства, однако заявляет, что проект по этой причине может подорожать с планированных 93 млн евро до 106 млн евро.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимались с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, однако его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.

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