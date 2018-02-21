По ее словам, решение о том, что делать с памятником, мэрия должна принять до предстоящего в понедельник заседания совета.

"Если мы демонтируем памятники Ленину, Сталину, возможно, и такие памятники не нужно ставить. Пусть земля им будет пухом, может быть, эта память о них должна быть увековечена иначе, если это нужно. Времена, взгляды меняются, мы не успеваем бежать за тем, что для нас неприемлемо. Я не думаю, что все памятники надо сносить. Но поскольку произошел такой вандализм, мы считаем, что это может повториться", - сказала глава городской администрации BNS.

Лунскене заверила, что узнала о памятнике в деревне Грибине, что в 5 километрах от Мариямполе, только на этой неделе, когда полиция сообщила о начатом досудебном расследовании в связи с нарисованными краской на памятнике советских времен нацистскими и советскими символами.

Староста городка Шунскяй Мариямпольской мэрии Римантас Лекяцкас во вторник сообщил BNS, что общался с руководством парка Грутас, оно согласилось принять памятник. Лунскене подтвердила, что возможность передачи памятника парку-музею советских скульптур в Друскининкай также будет обсуждаться.

Мэр отметила, что памятником интересовались и представители российского посольства в Литве.

Четвертого июня 1946 года партизаны в засаде в деревне Грибине убили более 20 советских активистов. Историки утверждают, что в перестрелке погибли и несколько партизан.