Мэр Паланги рассказал, как курорт готовится к сезону: отели бронируют на июнь, июль, август и даже на осенние месяцы

Одним из главных туристических направлений в Литве остается приморская Паланга. Ежегодно городок на побережье посещают сотни тысяч гостей из Литвы и из-за рубежа. Львиная доля горожан задействована в сфере туризма, сотни предпринимателей во время непродолжительного сезона зарабатывают на год вперед, каждое лето в город съезжаются многочисленные сезонные рабочие, а положение турсектора напрямую влияет на доходные статьи бюджета самоуправления. Как будем отдыхать этим летом, можно ли с уверенностью говорить о том, что наплыва туристов в этом году не будет, готов ли город помочь бизнесу и не придется ли местным властям заморозить ряд инфраструктурных проектов, чтобы залатать дыры? На эти и другие вопросы нам ответил мэр Паланги Шарунас Вайткус.

- Обычно к середине мая в Палангу уже начинают съезжаться отдыхающие. Каким, на ваш взгляд, будет этот летний сезон? Каковы прогнозы?

- Все будет зависеть от ситуации в стране. Однако, как мы видим, условия карантина становятся легче. Люди уже начинают планировать свои летние каникулы. Мы придаем серьезное значение этому вопросу и уже беседовали с представителями палангских отелей. Они проинформировали нас, что к ним поступает все больше звонков, места в гостиницах бронируют на июнь, июль, август и даже на последующие месяцы. Это дает повод полагать, что истосковавшиеся по отдыху и морю жители нашей страны охотно будут ехать в Палангу, поэтому курорт действительно посетит немало гостей. Несмотря на это, необходимо подчеркнуть, что, без сомнений, все туристические точки и объекты, принимающие людей, обязаны следовать указаниям и рекомендациям, подготовленным министерством здравоохранения.

- Глядя на непростую ситуацию во всем мире и относительную стабильность в странах Балтии, не планируют ли муниципальные власти и представители турсектора скорректировать свои планы, бросив основные силы на привлечение туристов из Литвы и соседних Латвии и Эстонии, чтобы компенсировать отсутствие других иностранцев?

- Я могу сказать, что эта работа ведется каждый год – Информационный центр по туризму в Паланге принимает участие в международных туристических выставках, деловых миссиях. Также Паланга рекламирует себя в самых разных мировых изданиях. Упомянутые вами приоритеты и направления – не исключения.

- Эпидемиологи утверждают, что, скорее всего, даже после окончания карантина жители Литвы еще долгое время будут следовать правилам, которые помогают обезопасить свое здоровье. Если карантинные ограничения продлятся, никто не исключает, что этим летом на пляжах придется загорать с защитными масками. Можете ли вы представить себе, что тысячи отдыхающих в Паланге и Швянтойи нежатся на песке, гуляют по аллеям и дюнам в защитных масках? Можно ли обеспечить соблюдение всех указаний кабмина на уровне самоуправления, если побережье, как обычно, захлестнет волна приезжих?

- Не хотел бы комментировать вопрос о требованиях по безопасности – эти решения принимает министерство здравоохранения. Однако абсолютно ясно, что этим летом – даже при условии смягчения условий карантина – всем нам придется следовать, жить и отдыхать с разными ограничениями. Это касается и тех, кто посещает общественные места, в том числе и пляжи. Разумеется, требования носить маски на пляже трудно претворить в жизнь. Я считаю, что целесообразнее было бы следующее решение: отдыхающие могли бы идти до пляжа в маске, но когда придут, то маску можно было бы уже снять. Самое главное – соблюдение безопасного расстояния.

Мы видим, что люди вполне сознательно подходят ко всем указаниям и рекомендациям, и самое важное. Теплые выходные показали, что в Паланге гостей было много, но они соблюдали требования по безопасности – носили маски, придерживались положенного расстояния. Говоря о выполнении условий на уровне самоуправления, конечно, Паланга вместе с полицией и другими служителями закона приложит все усилия для того, чтобы на курорте был гарантирован общественный порядок.

- Можно ли уже сегодня подвести промежуточные итоги и сказать, сколько Паланга потеряла из-за пандемии коронавируса и карантина, когда в городе не работали гостиницы, музеи и бары?

- В первом квартале 2020 года мы планировали, что поступления составят 6,6 млн евро, фактически же было получено 6,2 млн евро, то есть на 400 тыс. меньше, чем мы ожидали. Однако в это же время, сравнивая показатели с аналогичным промежутком времени за 2019 год, в этом году мы получили на 1,4 млн евро больше. Пока мы не чувствуем серьезной нехватки средств, учреждения финансируются, однако некоторые средства – такие как ремонтные работы и обновление материальной базы – приостановлены. По подсчетам министерства финансов, по итогам этого года самоуправление недополучит 1 млн 870 тыс. евро подоходного налога.

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- Приоритетное направление Паланги – туристический сектор, который максимально чувствительно реагирует на пандемию и карантинные ограничения. Если допустить, что карантин затянется надолго, не планируют ли муниципальные власти обратиться за отдельной помощью к правительству, чтобы покрыть недостачу?

- На данный момент мы не планируем обращаться за помощью к кабинету министров из-за недостатка поступлений, но такая возможность у нас есть. Реальная ситуация будет лучше видна во втором полугодии.

- Вильнюс и Клайпеда, которые так же уделяют немаловажное значение туризму, стремятся помочь бизнесу оправиться от последствий: местные власти освобождают от налогов кафе и рестораны, город готов предоставить бесплатные площадки для некоторых торговцев. Какие поощрительные механизмы и льготы запустят на уровне Паланги?

- Мы стремимся облегчить финансовые трудности наших предпринимателей, которые пострадали во время карантина – настолько, насколько это возможно. На уровне самоуправления для жителей города и работающего здесь бизнеса была создана рабочая группа, которая выдвигает и принимает предложения по вопросам мер, связанных с уменьшением экономических последствий из-за распространения COVID-19. Принимая во внимание инициативы этой группы, горсовет уже принял ряд решений, актуальных для многих интересантов.

Горсовет определился насчет предоставления льгот по земельному налогу и налогу на недвижимое имущество – на время карантина принято решение предоставить налоговые льготы тем юридическим лицам, которые включены в список предприятий-налогоплательщиков, пострадавших от коронавируса – список подготовлен Государственной налоговой инспекцией. У подобных юридических лиц не было возможности работать из-за карантинных ограничений. Льгота будет предлагаться в том случае, если сумма обозначенного налога не превысит 300 тыс. евро, а также при условии, что в 2020 году самоуправление не предоставило предприятию-просителю иных налоговых послаблений. Этой льготой смогут воспользоваться юрлица – заведения, которые предоставляют услуги по заселению людей, а также предприятия, занимающиеся торговлей и сферой услуг.

Для предпринимателей, которые не могли торговать или предоставлять услуги во время карантина, для тех, чья деловая деятельность была ограничена, горсовет принял решение на месяц продлить действие местной пошлины… Принимая во внимание то, что в период карантина работу некоторых сфер деятельности свернули, было решено освободить от налогов на торговое место тех лиц, которые уже выкупили места для торговли на базарах и рынках в Паланге и Швянтойи. Помимо этого, горсовет разрешил стационарным кафе или любым другим заведениям общепита, начиная с 1 июня, бесплатно ставить столики и стулья на улицах на протяжении всего календарного года.

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- А как насчет рядовых жителей?

- Для них так же предусмотрен ряд льгот на уровне города. Те, кто сильнее всех пострадал из-за пандемии коронавируса, могут обращаться в самоуправление за единовременной социальной выплатой. Кроме этого, жители и субъекты бизнеса, желающие отложить плату за питьевую воду, отходы, электричество и отопление, могут обратиться к предоставляющим эти услуги предприятиям с просьбой рассмотреть возможность об отсрочке…

- Вы уже упомянули о том, что муниципальные власти заморозили часть средств, которые идут на развитие инфраструктуры, опасаясь непредвиденных ситуаций. Не пострадают ли важнейшие проекты по облагораживанию города из-за насущного желания сэкономить в период пандемии?

- Ключевые работы точно останавливаться не будут. На данный момент мы уже подходим к заключительному этапу по наведению порядка на пляжах – их пополняют песком. Это крупный проект, который финансируется Евросоюзом. Мы заполнили участок, который берет свое начало у Холма Бируте, идет через Палангский пирс и заканчиваются перед устьем речки Раже. Всего было завезено 180 тыс. кубометров песка, поэтому к лету наши пляжи существенно расширятся.

Также в этом году полным ходом идет работа по реконструкции другого важного для Паланги проекта – реставрация части деревянного Курхауза. Внешняя часть здания уже восстановлена, сегодня идут интенсивные работы внутри помещений, проект завершат еще этой осенью. У жителей города появится еще одно отличное место, где будет театральный зал, так называемый представительский зал и пространства для репетиций творческих коллективов. В порядок приведут и площадки вокруг Курхауза. Кроме этого, мы начнем реновацию Старой гимназии, в городе продолжат капитальный ремонт улиц и прочая. В Швянтойи завершат строительство площади, в этом же году в городке распахнутся двери обновленного Центра социальных услуг… Иными словами, жизнь бурлит, работа идет.

- В 2018 году под юрисдикцию самоуправления перешел разрушенный порт в поселке Швянтойи. Городские власти подключились к работе по оживлению гавани, однако этот проект крайне дорогостоящий. Расскажите, чего уже удалось достичь?

- Говоря о ситуации в порту Швянтойи, нужно упомянуть, что в этом году идет закупка подрядных работ по развитию инфраструктуры для рыболовов. Работа над восстановлением гавани так же начнется уже в этом году.