Мэр Неринги Дарюс Ясайтис в передаче "День на Delfi" сказал, что интерес к аренде жилья на курорте растет.

"Как все эти изменения скажутся на нас, мы не знаем, посмотрим рекомендации правительства, врачей, будем смотреть, как люди себя чувствуют – безопасно или нет, но интерес большой, все, чего доброго, думают, что о полете куда-то до Нового года и речи быть не может, но, видимо, и летом еще никто никуда не планирует ехать, этот сезон будет литовским", – сказал мэр.

Сейчас много людей бронирует номера на Рождество и Новый год. На вопрос, не боится ли он, что карантин подкорректирует эти планы, Вайткус сказал, что правительство должно ужесточить требования.

"Надо рационально оценивать происходящее во всем мире. Да, я слышал, что многие гостиницы уже заказаны на Новый год, но это и радует и вызывает страх. В минувшие выходные в Паланге было очень много людей, приезжие гуляют по улице Й.Басанавичюса, в других местах, это беспокоит, ведь эпидемиологическая ситуация ухудшается, думаю, решения правительства должны быть жестче", – считает Вайткус.

По словам Вайткуса, надо ограничить приезд людей на курорт в праздничный период.

"Конечно, те люди, которые бронировали гостиницы и у которых есть недвижимость в Паланге, могут приехать, но все остальные - нет, ведь ситуация ухудшается", – повторил мэр.

На вопрос, как будут следить, чтобы люди не собирались группами, он ответил что полицию ждет немало работы.

"Не мы за это отвечаем, это делает полиция, она должна обеспечить выполнение всех этих требований, принятых правительством. Конечно, это будет большая работа. Но повторяю, мы просим правительство ограничить въезд на курорт, поскольку ситуация угрожающая.

Естественно, что в этом году поедет немало людей, несмотря на то, что Паланга отказалась от фейерверков, других мероприятий, но, вероятно, на праздники будет один путь – на взморье. Это угроза, мы ждем решений", – сказал Вайткус.

На вопрос, как обстоят дела в Неринге, Ясайтис сказал, что там ситуация иная.

"Наверное, паром перевезет всех желающих, а если будут ограничения, посмотрим – но, помню, когда был запрет весной, с переправы пришлось развернуть всего несколько машин, у которых не было оснований на въезд в Ниду, но у нас иная ситуация, сюда приезжают те, у кого есть разрешение на въезд, недвижимость, они приезжают сюда на выходные и на праздники", – сказал мэр.