"Ситуация меняется не по дням, а по часам. Если мы попрощались вчера, пожелали хорошего дня и попросили о самоизоляции, то сегодня у нас три случая, и все три случая связаны между собой", - сказал В. Мацевичюс.
"Оказывается, гражданин Англии вернулся, организовал вечеринку - и три из них сегодня заражены", - сказал В. Мацевичюс.
Он призывал людей быть ответственными и следовать инструкциям.
"Контроль за ситуацией во многом зависит от нас, если мы подчиняемся, не будем в парке, мы следуем инструкциям, у нас минимальные потери", - сказал мэр.
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