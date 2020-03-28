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3 случая новой коронавирусной инфекции были зарегистрированы в Мажейкяйском районе. Об этом было объявлено в субботу на пресс-конференции мэра Мажейкяйского района Видмантаса Мацевичюса.
Vidmantas Macevičius
Vidmantas Macevičius
© Stopkadras

"Ситуация меняется не по дням, а по часам. Если мы попрощались вчера, пожелали хорошего дня и попросили о самоизоляции, то сегодня у нас три случая, и все три случая связаны между собой", - сказал В. Мацевичюс.

"Оказывается, гражданин Англии вернулся, организовал вечеринку - и три из них сегодня заражены", - сказал В. Мацевичюс.

Он призывал людей быть ответственными и следовать инструкциям.

"Контроль за ситуацией во многом зависит от нас, если мы подчиняемся, не будем в парке, мы следуем инструкциям, у нас минимальные потери", - сказал мэр.

ru.DELFI.lt
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