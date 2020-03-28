"Ситуация меняется не по дням, а по часам. Если мы попрощались вчера, пожелали хорошего дня и попросили о самоизоляции, то сегодня у нас три случая, и все три случая связаны между собой", - сказал В. Мацевичюс.

"Оказывается, гражданин Англии вернулся, организовал вечеринку - и три из них сегодня заражены", - сказал В. Мацевичюс.

Он призывал людей быть ответственными и следовать инструкциям.

"Контроль за ситуацией во многом зависит от нас, если мы подчиняемся, не будем в парке, мы следуем инструкциям, у нас минимальные потери", - сказал мэр.